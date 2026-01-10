El miembro del jurado de 'Got Talent' tiene dos hijos, Daniella y Miki, de dos relaciones diferentes

EXCLUSIVA | Hablamos con la firma del vestido de Daniella, la hija de Paula Echevarría y Bustamante, en su primera alfombra roja

MadridHablar de Paula Echevarría, jurado de 'Got Talent' es hacerlo de moda, de cine, de televisión y de estilo de vida, pero, por encima de todo, es hablar de maternidad. La actriz es madre de dos hijos, fruto de dos historias de amor diferentes, ambas muy significativas en su vida. Su hija mayor, Daniella Bustamante Echevarría, nació durante su matrimonio con el cantante David Bustamante, mientras que su hijo pequeño llegó años después, cuando la actriz ya había rehecho su vida sentimental junto al exfutbolista Miguel Torres Gómez, conocido familiarmente como Miki. Así han crecido sus dos grandes amores en este tiempo:

Daniella Bustamante Echevarría: en plena adolescencia

Daniella Bustamante Echevarría, hija de Paula Echeverría tiene 17 años años y se encuentra en plena adolescencia, una etapa marcada por el descubrimiento personal, la construcción de la identidad y los primeros pasos hacia la vida adulta. A pesar de crecer en el foco mediático, la joven y sus padres han preferido que se mantenga alejada de los medios. Paula Echevarría ha hablado en varias ocasiones de la relación tan especial que mantiene con su hija.

Madre e hija comparten confidencias, risas y una complicidad que se refleja incluso en pequeños gestos cotidianos. La actriz ha confesado que Daniella es una adolescente sensata, madura para su edad y muy consciente de la realidad que la rodea. "Eres fuego, risa, drama, sensibilidad, corazón gigante, fuerza, coraje y carácter (demasiado parecido al mío )", afirmaba la orgullosa madre este verano cuando la joven cumplía 17 años.

El pasado 2025 la adolescente posó por primera vez junto a su madre en el photocall del 80 aniversario de la revista ELLE, una cita cargada de simbolismo en el mundo de la moda y la cultura. Madre e hija acapararon miradas por su elegancia y su evidente conexión, protagonizando una imagen histórica que muchos interpretaron como el inicio de una presencia pública más consciente de la adolescente.

Miguel Torres Echevarría: el pequeño de la casa que ha llenado todo de luz

El hijo menor de Paula Echevarría, Miguel Torres Echevarría, nació en abril de 2021, convirtiéndose en uno de los acontecimientos más felices en la vida de la actriz. Su llegada supuso un nuevo comienzo, una maternidad vivida desde la experiencia, la calma y la gratitud. Paula ha reconocido en varias ocasiones que ser madre por segunda vez, en una etapa más madura de su vida, le ha permitido disfrutar cada momento con mayor consciencia.

Miguel es un niño alegre, curioso y muy unido a sus padres. El pequeño pasa mucho tiempo con sus padres, especialmente con su madre, que siempre que su agenda profesional se lo permite prioriza estar en casa. Paula ha reorganizado su vida laboral para poder acompañar el crecimiento de su hijo, consciente de lo rápido que pasan los primeros años.

El pequeño Miki se parece mucho a su padre. Los rasgos, la sonrisa y ciertos gestos recuerdan claramente al exfutbolista, algo que ambos padres celebran con humor y ternura. Aun así, Paula también reconoce en su hijo pequeño algunas expresiones muy suyas, una mezcla que lo hace único.