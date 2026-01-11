Fiesta 11 ENE 2026 - 18:07h.

La colaboradora Amor Romeira asegura que el nuevo novio de Jessica Bueno fue infiel a su expareja con la modelo

Jessica Bueno confirma su nueva relación y se muestra muy tajante: "Él estaba soltero cuando yo lo conocí"

Jessica Bueno podría estar envuelta en un triángulo amoroso. Esta semana salían a la luz unas imágenes de la modelo con misterioso hombre. Ayer, durante la alfombra roja de unos premios, ella misma nos confirmaba en 'Fiesta' su nueva relación sentimental y contestaba tajante a los rumores que hablan de que este chico tenía pareja. Sin embargo, Amor Romeira entraba en directo y aseguraba que iba a destaparlo todo.

Así mismo ha hecho la colaboradora esta tarde en el programa de Emma García donde contaba que había hablado con Sheila, la expareja del actual novio de Jessica Bueno, con el que tiene un hijo de 5 meses, y quien habría sido engañada. A diferencia de las informaciones de otros colaboradores como Raquel Bollo y Kike Calleja, quienes aseguran que la relación de la modelo y su nuevo novio comenzó el 4 de diciembre, Amor Romeira asegura que el "roneo empezó en noviembre", cuando este chico aún estaba con su ex.

La colaboradora desvela que Sheila investigó y encontró en las redes sociales de Jessica Bueno un resumen de su participación en unos premios con la música de este chico (que es violinista) como banda sonora: "La puso para mandarle un recadito secreto". Por su parte, Alexia Rivas, asegura que también ha hablado con una amiga de la expareja del novio de Jessica y que esta le mandó unas capturas de unos mensajes muy reveladores de Shei:

"Los mensajes dicen: Si salgo a defenderme me va a perjudicar por eso tengo que ir con cautela. Voy a salir perdiendo y a mi lo que más me importa es lo que más me importa, a él no le importamos nadie", contaba Alexia. Sin embargo, Amor Romeira no se cree nada de esta información y asegura que la única que ha hablado directamente con Sheila es ella y que puede confirmar de primera mano que sí que hubo una infidelidad, pero que Jessica no sabía nada.

Todos los detalles del nuevo novio de Jessica Bueno

Jessica Bueno ha olvidado a Luitingo y se muestra muy ilusionada con un nuevo chico que ha aparecido en su vida. En 'Fiesta' conocemos todos los detalles del hombre que ocupa ahora el corazón de la exnovia de Kiko Rivera. Se llama Roberto, es músico, concretamente, violinista y tiene aproximadamente 40 años.

Con este chico la modelo parece estar encauzando una bonita y estable relación, puesto que prácticamente están haciendo ya vida de pareja. Sin embargo, todo podría desmoronarse ahora que han salido a la luz los asuntos pendientes que tendría con su expareja. ¿Ha sido Jessica Bueno la tercera en discordia?