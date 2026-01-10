Fiesta 10 ENE 2026 - 17:27h.

Gloria Camila se pronuncia tras la entrevista de Rocío Flores: "No está en su mejor momento, aún tiene mucho que sanar"

Rocío Flores, rota de dolor, confiesa si emprenderá acciones legales contra su madre: "Es muy duro"

Compartir







Rocío Flores ha concedido una dura entrevista al programa '¡De viernes!' en la que ha revelado cómo se encuentra tras haber ganado una batalla judicial contra su madre, Rocío Carrasco, y los productores del documental que revelaron información personal de ella. Rocío Flores confesó cómo fue este esperado encuentro con su madre en los juzgados y Gloria Camila Ortega reacciona y se pronuncia desde el plató de 'Fiesta'.

Gloria Camila reacciona a la entrevista de Rocío Flores

"Ayer lo vi y, por momento, me emocioné porque está contando su verdad y es así tal cual. La vi súper serena, pero es así. Lo ha pasado muy mal y lo ha sufrido. Me encanta ver a una Rocío que se expresa de manera clara y concisa con todos los momentos que han pasado y exponiéndolo muy bien", es parte de las palabras de Gloria tras la intervención de su sobrina en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Dice que está muy orgullosa de ella y confirma en que es cierto eso de que no salía de casa y que se pasaba el día llorando: "Son cosas que no se ven y que no se han contado, pero ya veo que ella, poquito a poco, va contando".

Nada de lo que contó Rocío le viene de nuevas a Gloria Camila, pues ella ha vivido muy de cerca todo lo que relatado en su entrevista: "Hemos sido confidentes la una de la otra. Tras estar años sin relación, tenemos una relación ahora muy fortalecida. No nos vamos a volver a separar". Sobre todo lo que Rocío se calle, su tía también tiene algo más que decir: "La veo contando su historia con mucho dolor. Como ella dice, hay cosas que ella no ha sanado. Hay muchas cosas que no se saben, salvo que ella decida contarlas. Las personas tienen su tiempo para saber cómo, cuándo y dónde. Ella considerará".

Gloria Camila: "Rocío Flores aún tiene mucho que sanar"

Tras haber dado el paso de hablar de este duro episodio de su vida y haber ganado esta batalla judicial contra su madre, ¿está Rocío Flores en su mejor momento? Gloria Camila lo tiene claro: "No. Ha mejorado, pero no está en su mejor momento. Está más tranquila, pero yo creo que aún tiene que sanar mucho". ¿Llegará a sanar?, se pregunta Emma García. "Yo creo que hay cosas en la vida que aceptamos, pero no superamos. Le duele porque la situación es para doler. Es un dolor irreparable", sentencia la hija de Ortega Cano.