Fiesta 10 ENE 2026 - 17:59h.

Esposado, rodeado por la Guardia Civil y con una aparente calma: Así se mostraba el padre de Kiko Jiménez tras su detención

Última hora de la detención del padre de Kiko Jiménez: el motivo del apuñalamiento y los cargos a los que se enfrenta

El padre de Kiko Rivera ha pasado a disposición judicial después de protagonizar este jueves 8 de enero un altercado en un armería de Linares, donde terminó apuñalando a un hombre en el abdomen con un arma blanca. En exclusiva, 'Fiesta' consigue las primeras imágenes del progenitor del exconcursante de 'Supervivientes' tras su detención.

No es la primera vez que Fernando Martínez, el padre de Kiko Jiménez, tiene problemas legales, incluso ha estado en la cárcel previamente. Ahora y tras los hechos sucedidos este jueves en Jaén, el progenitor del influencer se enfrenta a nuevos cargos sobre los que la reportera Arabella Otello nos informaba desde Linares. Asimismo, las cámaras de nuestro programa captaban en primicia imágenes del detenido saliendo de la comisaria rodeado por la Guardia Civil.

En el programa de los fines de semana de Telecinco descubríamos todos los detalles sobre el apuñalamiento y conocíamos los cargos a los que se enfrenta el padre del influencer. Y es que, aunque en un principio se dijo que el motivo del altercado fue un intento de robo, 'Fiesta' ha podido saber que se trataba de un posible ajuste de cuentas: "El propietario de la armería y Fernando ya se conocían y esa puñalada con ese machete de una hoja de treinta centímetros que previamente había comprado en la armería, se la asestó por un posible ajuste de cuentas".

Las primeras imágenes de Fernando Martínez tras su detención

Esposado, rodeado por la Guardia Civil y con una aparente calma, así se mostraba el padre de Kiko Jiménez en las imágenes que 'Fiesta' ha conseguido, en exclusiva, desde la comisaria de Linares. Según la reportera Arabella Otello, que se encontraba en el lugar de los hechos, Fernando Martínez se ha puesto muy nervioso al ver las cámaras: "Deduzco que no querrá que su propio hijo lo vea saliendo por televisión en las condiciones que le hemos visto salir: en pijama y acusado de tentativa de homicidio".

"En primer lugar, llegó una primera patrulla de la Guardia Civil y se pidió una segunda por refuerzo al ver la cámara, porque sabían que Fernando se iba a alterar. No ha contestado a ninguna de nuestras preguntas", añadía la reportera, que además aseguraba que el padre de Kiko parecía estar muy enfadado: "Hemos notado enfado. No sabemos si por la decisión del juez o por la presencia de nuestras cámaras aquí en la comisaria de Linares".

