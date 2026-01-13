La extentadora de 'La isla de las tentaciones' opina sobre la participación de su expareja y su hermana en 'GH DÚO': ¿Concursaría ella en el reality?

Gabriella Hahlingag explota contra Manuel González y desvela que su relación empezó de forma pactada

El 'mal rollo' entre Manuel González y su hermana Gloria con Gabriella Hahlingag continúa. Lejos de enterrar el hacha de guerra, la que fue soltera VIP en 'La isla de las tentaciones' al participar en dos de sus ediciones y conseguir que cayeran Álex Girona y Montoya entra por llamada telefónica al videopodcast de 'En todas las salsas' cargando contra los hermanos González y aclarando si entraría en 'GH DÚO'. Si quieres saber lo que dice, ¡no dudes en darle play al programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

Al teléfono con Fani Carbajo, otra de las protagonistas del capítulo, y con el altavoz activado, Gabriella Hahlingag da su más sincera opinión sobre la participación de Manuel y Gloria González en la casa de Tres Cantos, sin cortarse 'ni un pelo'. Es en esta entrevista donde, además, actualiza en qué punto está la relación con la hermana de su expareja, con quien confiesa haber vivido numerosos momentos juntas mientras era la novia de Manuel: "Con ella me he portado de locos". Sin embargo, las actitudes que Gloria tuvo con ella a raíz de cortar su relación con el gaditano y que la tentadora cuenta en el videopodcast le han llevado a la situación actual: "Eso es de no tener vergüenza, ni conocerla en su vida".

Por otra parte, los colaboradores de 'En todas las salsas' aprovechan para hacerle la gran pregunta: "¿Entrarías tú en 'GH DÚO?". Una respuesta que la expareja de Manuel, quien confesó que le pidió que le devolviese los regalos tras la ruptura, está condicionada mayormente por la presencia de uno de ellos.

Programa completo: Fani Carbajo enseña, por primera vez, su anillo de compromiso

Además de descubrir la más sincera opinión de Gabriella Hahlingag sobre la participación de la nueva edición de 'GH DÚO' de su expareja, Manuel González, y su hermana Gloria y si la extentadora se animaría a concursar en el reality junto a ellos, este programa de 'En todas las salsas' viene cargado de momentazos e, incluso... ¡Una exclusiva!

Fani Carbajo no solo se anima a desvelar algunos de los detalles de su boda en el videopodcast de 'En todas las salsas', sino que se atreve a enseñar de manera inédita el anillo con el que su pareja le pidió matrimonio. Si quieres saber qué aspecto tiene esta joya que los colaboradores han alabado, ¿a qué esperas?: ¡Dale play y no te pierdas todos los detalles sobre este enlace, en exclusiva, en la plataforma de Mediaset Infinity!