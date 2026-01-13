Carlos Otero 13 ENE 2026 - 19:30h.

El comunicador barcelonés empezó su carrera como actor de parques temáticos

Juanra Bonet se enfrenta a una de las cajas de '¡Alla tú!' y desvela qué haría con los premios: "Lo guardaría para..."

Telecinco estrena una nueva temporada de 'Allá tú', que regresa a las pantallas como programa diario y de la mano de Juanra Bonet, quien vuelve a Mediaset tras más de una década en otros proyectos. El comunicador barcelonés es uno de los rostros más solventes y queridos de la pequeña pantalla, pero ha sabido mantener su vida privada alejada del foco mediático.

Su familia, al margen de miradas indiscretas

El nuevo conductor de 'Allá tú' tiene 51 años y evita hablar de su vida personal. En alguna ocasión sí ha deslizado que es padre de una niña llamada Gabriela, que nació en 2019. Ese año declaró que entonces la niña no sabía que su padre era famoso: "No me paran por la calle, paso bastante desapercibido. Igual debería llevar gorra y gafas oscuras. Así se me vería más", bromeaba entonces.

Lo que sí ha mantenido en secreto es la identidad de su pareja, si es que la tiene, ya que no comparte ninguna foto en actitud romántica. De manera tangencial, hace ya unos años contó que se casó en Las Vegas con una antigua pareja: "Nos jugamos 40 dólares en la ruleta y acabamos con 300 apostando solo a números primos. Después encontramos la capilla más kitsch y nos casamos disfrazados. Pero prefiero no decir de qué íbamos. Por mantener un poco el misterio…", explicaba en una vieja entrevista.

Actor en restaurantes temáticos y en el parque de atracciones

Antes de convertirse en presentador, Juanra empezó a trabajar como actor. En sus años mozos, animaba el local de un restaurante de pollos asados y los fines de semana daba vida a uno de los villanos de Indiana Jones en un conocido parque de atracciones de la Costa Dorada. Por cada día que iba a trabajar ganaba 2.500 pesetas (al cambio, unos 15 euros).

En la misma entrevista, Bonet también contó que durante sus años jóvenes dio vida a varios personajes en el pasaje del terror del Parque de Atracciones del Tibidabo, en Barcelona. Su salto a la tele llegó a finales de los años 90, cuando debutó en un programa infantil de la televisión catalana. Bonet interpretó a un superhéroe miope que se convirtió en un personaje muy querido por los niños catalanes de la época.

La fama a nivel nacional le llegó gracias a Mediaset. Primero en el programa de Cuatro 'El club de la comedia', donde debutó con éxito como monologuista. Su capacidad para contar historias con un toque irónico lo hizo destacar y en 2005 se consolidó como reportero de 'Caiga quien caiga' y posteriormente como presentador de 'Lo sabe, no lo sabe'.

Así es el nuevo 'Allá tú'

'Allá tú' ha arrancado en Telecinco de la mano de Bonet con dos novedades en su mecánica: la presencia de un familiar 'sorpresa' que acompañará al concursante en cada edición y una 'caja negra' con un importe secreto entre las 22 cajas en juego.

Lo que no cambia es la dinámica del juego: cada concursante tendrá una caja con un importe distinto, decidido por sorteo ante notario antes de la grabación, cuyo valor podrá ir desde la cifra más modesta, un céntimo, hasta la máxima cuantía, 100.000 euros. De las 22 cajas que articulan el eje central del juego, una de ellas, la nueva y misteriosa 'caja negra', contendrá un importe secreto, elegido por la dirección del programa y certificado ante notario.

Tras la apertura del sobre que revela la identidad del afortunado, el concursante se sentará en la mesa junto a Juanra Bonet y escogerá la primera caja que desea abrir del resto de los 21 participantes. Se mostrará entonces la cifra que contenía dicha caja, cantidad que se eliminará del panel y quedará descartada del juego. El concursante continuará pidiendo a sus compañeros que abran sucesivamente sus cajas y los valores que contengan irán desapareciendo del panel hasta quedarse con una.

A lo largo del juego, 'La Banquera', a través de un teléfono situado en la mesa del presentador, ofrecerá posibles ofertas económicas al participante, quien decidirá si renuncia al contenido de la caja y acepta la propuesta de 'La Banquera' o sigue jugando. 'Allá tú' se emite de lunes a viernes a partir de las 20:00 horas.