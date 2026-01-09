Juanra Bonet se enfrenta a una de las cajas de '¡Alla tú!' y desvela qué haría con los premios

telecinco.es 09 ENE 2026 - 15:16h.

El presentador ha contado qué haría con los diferentes premios que podrán llevarse los concursantes

Juanra Bonet presenta en un 'tour' el nuevo plató de la próxima edición de '¡Allá tú!'

Las cajas más famosas de la televisión regresan el próximo lunes 12 de enero a las 20:00 horas en Telecinco. De la mano de Juanra Bonet, 22 concursantes vuelven a un programa que estará lleno de diversión, tensión, emoción y muchos otros premios.

Su presentador ha hecho un unboxing de lo más especial abriendo una de las cajas que a partir del lunes se encontrarán en plató. Dentro de ella se encontraban diferentes premios que, a su vez, podrán ser los que los valientes participantes ganen cada día a las 20:00 horas.

"Oh... ¡Una taza!", ha reaccionado al ver el primero de ellos. "La usaría para desayunar todos los días recordando que presenté '¡Allá tú!'", ha continuado. Acto seguido, ha encontrado una tarjeta con un premio de un euro: "Lo pondría en la hucha de mi hija".

Juanra Bonet piensa en su hija con cada premio

Eso sí, todo ha cambiado cuando ha sacado de la caja misteriosa un tarjetón de 5.000 eurazos: "Lo guardaría en una cuenta corriente para los estudios de mi hija", ha reaccionado pensando una vez más en ella.

Por último, el presentador se ha encontrado con un premio mucho más grande, los 100.000 euros: "¡Oh! Para mí", ha bromeado mientras ha cogido el tarjetón y se ha dado media vuelta abandonando el plató.