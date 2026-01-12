Conchita, la reina del polígrafo, desvela cómo caza las mentiras en su regreso a Telecinco: "Tengo ojo clínico"

Conchita Pérez se ha sentado en 'El tiempo justo' para hablar de mentiras y verdades

Conchita Pérez ha vuelto a Telecinco para desvelar cómo ha podido convertirse en 'la reina del polígrafo' de España. Lo ha hecho en 'El tiempo justo' con Joaquín Prat, quien ha alabado su "elegante forma" de decir que una persona es una simple mentirosa.

Tras tres años alejada de los medios, Conchita regresa con su naturalidad y honestidad para aclarar cómo ha desarrollado su faceta de influencer. En redes, la televisiva consigue captar la atención de miles de usuarios que se interesan por ver cómo ella detecta cuando existe o no un problema de infidelidad en una pareja.

Conchita está convencida de que la forma en la que una persona le mira a los ojos a su pareja es clave para saber si hay o no algún tipo de traición. "No puedo contaros situaciones surrealistas, pero no os lo creeríais como están las parejas y las cabezas", explica como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de la noticia.

Conchita: "No se puede engañar al polígrafo"

La televisiva fue conocida por su polígrafo. Conchita tiene muy claro de que nunca puedes engañar a este aparato. "No se puede engañar al polígrafo. Se mide en cinco parámetros y es muy difícil controlarlos", detalla en el programa de Telecinco. Antes de poner en uso la máquina, normalmente suele hacer "una prueba" para detectar si el sistema "funciona" y "si el cuerpo responde a mentiras y verdades".

Conchita no solamente tiene una habilidad especial para saber si alguien le ha sido infiel a su amor. La mujer también sabe quién "roba" en una familia. "Tengo ojo clínico, lo he desarrollado", asegura. Eso sí, normalmente se ve obligada a tener conocimiento de toda "la historia" vinculada al caso.