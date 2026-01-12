Exclusiva | Adrián Gordillo, 'El Mecos' de 'Aída', asume su autoría en un saqueo de coches: "Nos tomamos la justicia por nuestra mano"
El actor ha concedido declaraciones en exclusiva al periodista Álex Álvarez tras ser pillado saqueando coches en un taller
Adrián Gordillo, que saltó a la fama tras interpretar a 'El Mecos' en la mítica serie de Telecinco 'Aída', se ha defendido de su responsabilidad en el saqueo de coches en un taller de la localidad madrileña de Humanes. El actor ya retirado reconoce su autoría en el suceso en el que también ha participado su hermano Rafael.