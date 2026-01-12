Logo de telecincotelecinco
Logo de El tiempo justoEl tiempo justo

Exclusiva | Adrián Gordillo, 'El Mecos' de 'Aída', asume su autoría en un saqueo de coches: "Nos tomamos la justicia por nuestra mano"

Exclusiva | Adrián Gordillo, 'El Mecos' de 'Aída', asume su autoría en un saqueo de coches: "Nos tomamos la justicia por nuestra mano"
Exclusiva | Adrián Gordillo, 'El Mecos' de 'Aída' se defiende de su responsabilidad en un saqueo de coches. telecinco.es
Compartir

Adrián Gordillo, que saltó a la fama tras interpretar a 'El Mecos' en la mítica serie de Telecinco 'Aída', se ha defendido de su responsabilidad en el saqueo de coches en un taller de la localidad madrileña de Humanes. El actor ya retirado reconoce su autoría en el suceso en el que también ha participado su hermano Rafael.

Temas