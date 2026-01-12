Miguel Salazar Madrid, 12 ENE 2026 - 18:26h.

El actor ha concedido declaraciones en exclusiva al periodista Álex Álvarez tras ser pillado saqueando coches en un taller

Exclusiva | Pillan a Adrián Gordillo, 'El Mecos' de 'Aída', saqueando seis coches junto a su hermano en un taller de Humanes

Compartir







Adrián Gordillo, que saltó a la fama tras interpretar a 'El Mecos' en la mítica serie de Telecinco 'Aída', se ha defendido de su responsabilidad en el saqueo de coches en un taller de la localidad madrileña de Humanes. El actor ya retirado reconoce su autoría en el suceso en el que también ha participado su hermano Rafael.