Ana Carrillo 14 ENE 2026 - 18:20h.

Según la revista 'Lecturas', los exconcursantes de 'GH DÚO' han protagonizado una fuerte bronca

Irene Rosales toma una drástica decisión sobre Kiko Rivera tras salir a la luz la presunta discusión por su nueva novia, Lola García

Según publica la revista 'Lecturas', Kiko Rivera e Irene Rosales han protagonizado una fuerte bronca con la nueva novia del DJ, la bailarina Lola García, en el centro. La razón sería que el finalista de 'GH DÚO' le habría pedido a su exmujer que firme un permiso para que su pareja pueda recoger a las hijas que ellos tienen en común, Ana y Carlota, del colegio; y a Irene no le habría parecido bien.

Siempre de acuerdo con la mencionada revista, la discusión se produjo hace unos días y por teléfono, llegando a ser tal la crispación que la sevillana habría decidido cortarla en seco. Irene le habría dicho a Kiko que no iba a consentir que "una desconocida" recogiese a sus hijas del colegio y le habría advertido con tomar medidas legales si no aceptaba su decisión.

"Ella se lo toma casi como una ofensa personal porque piensa lo que pensamos todos, que es que llevan muy poco tiempo, un mes", ha explicado Luis Pliego. Pero Marta López no lo ve igual y ha salido en defensa del primo de Anabel Pantoja: "Bueno, el padre sabrá si la chica que tiene a su lado es responsable para recoger a sus hijas del colegio y hay que respetarlo, estoy dando la importancia que tiene un padre". La colaboradora sospecha que Irene Rosales "tiene un ataque de cuernos".

Esta bronca habría dinamitado el buen rollo que ha caracterizado la relación de los sevillanos desde que decidieran el pasado verano tomar caminos por separados tras once años juntos, nueve casados y dos hijas en común, que actualmente tienen diez y siete años, respectivamente.

La reacción de Irene Rosales

Un reportero le ha preguntado a la excuñada de Isa Pantoja por este tema y ella ha comentado que no sabe "de dónde sacan ese tipo de cosas": "Las niñas no son solo mías, son también de Kiko y no hay nada de permisos, a las niñas las recogemos del colegio su padre o yo". Además, Irene ha asegurado que desmiente "por completo" que haya tenido esa fuerte bronca con Kiko, pese a que el director de 'Lecturas' afirma que la llamada se produjo delante de "unos amigos de Kiko, más de veinte personas" porque estaban en una barbacoa en su casa.