Natalia Sette 12 ENE 2026 - 18:19h.

El exconcursante de 'Gran Hermano DÚO' publica un a foto junto a su chica junto a unas bonitasn palabras

El romántico gesto de Lola García, novia de Kiko Rivera, tras confirmar su relación

Compartir







Kiko Rivera no ha dejado de mostrar su amor por su novia Lola García desde que hizo pública la relación. Han sido numerosos los gestos de cariño que ha tenido el exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’ con su chica desde que todo salió a la luz. A él se le ve feliz e ilusionado y tanto es así que comparte una romántica foto de paseo por Triana.

Al cantante el amor le sale por los cuatro costados. Desde su ruptura con Irene Rosales, con quién tiene dos hijas en común y compartió 11 años de su vida, el hijo de Isabel Pantoja había mantenido su vida privada al margen. Sin embargo, hace unas semanas gritaba a los cuatro vientos que estaba de nuevo enamorado. Su pareja es Lola García, una actriz, coreógrafa y bailarina que vive en Madrid y tiene familia andaluza.

PUEDE INTERESARTE Jessica Bueno desvela la decisión que ha tomado con las redes sociales de su hijo en común con Kiko Rivera

Esta nueva etapa que Kiko comparte abiertamente con todos sus seguidores está llena de muestras públicas de amor. Esta vez, el dj ha compartido una bonita foto donde se les puede ver muy cariñosos dándose un beso. La imagen está sacada durante un paseo por Triana, un lugar especial para ambos.

“De paseito por Triana”, pone Kiko en la instantánea del beso. A continuación, publica otra foto donde se ve a Lola con su perro Mambo. Una bonita y cálida imagen que demuestra que el cantante ha encontrado de nuevo el amor y la ilusión y no puede estar más feliz por ello.

PUEDE INTERESARTE El tierno plan de Kiko Rivera con sus tres hijos

Canal de Whatsapp de Telecinco

La cariñosa repuesta de su chica Lola García a su imagen juntos

Lola García no ha tardado en devolverle el gesto. A través de sus redes sociales, la bailarina ha subido un ‘storie’ con una fotografía de ambos en blanco y negro en la que le ha lanzado un romántico mensaje. “Tienes esa capacidad de hacerme sentir bien con solo un abrazo”, ha escrito la joven. “¡Me encantas!”, ha añadido a la publicación.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La coreógrafa no tiene miedo de mostrar sus sentimientos por el dj y sigue escribiendo: “Sumando momentos, te amoro”. Esta última expresión es bastante recurrente en las publicaciones que hacen ambos y es su original y especial forma de decirse cuánto se quieren. Ambos pasan por una etapa muy dulce de sus vidad y están dispuestos a seguir compartiéndola con todos sus fans.