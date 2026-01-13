Lorena Romera 13 ENE 2026 - 12:25h.

El hijo de Isabel Pantoja emociona con su felicitación de cumpleaños a Cayetano, que cumple 49 años

Kiko Rivera le ha dedicado a Cayetano unas conmovedoras palabras por su 49º cumpleaños. El hijo de Isabel Pantoja ha utilizado su perfil de Instagram para tener con su hermano este precioso y emotivo gesto en un día de lo más especial para la familia. Aunque el dj hace especial hincapié en que "la vida, por circunstancias", no les ha permitido "compartir tantos momentos", se siente afortunado y es para él "un orgullo" llamarle hermano.

Junto a una galería de fotos de diferentes etapas de su vida (desde su infancia, pasando por su adolescencia... hasta las más actuales), el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha abierto su corazón para homenajear al torero en este día señalado para él. "Hoy es tu cumpleaños y no quería dejar pasar este día sin decirte algo importante", ha comenzado escribiendo públicamente.

"La vida, por circunstancias, no nos dejó compartir tantos momentos juntos cuando éramos niños. Nuestro primer gran encuentro llegó tarde, en la boda de nuestro hermano mayor y, aun así, tuvo que pasar un poco más de tiempo para que nuestra relación se afianzara de verdad. Pero aquí estamos. Y hoy puedo decir sin dudarlo que eres una de las personas más importantes de mi vida", ha expresado el hijo de la tonadillera.

Para Kiko, Cayetano es "un hermano cojonudo, de los que siempre están, de los que suman, de los que se sienten cerca incluso en silencio". Por eso, ha querido darle las gracias por "su apoyo" y por su "forma de ser". "Hoy es tu día y quiero que sepas que te quiero con locura. Nos quedan muchísimas cosas por vivir juntos y es un auténtico orgullo poder llamarte hermano. Feliz día", ha expresado el dj, sacando a relucir su lado más tierno y sentimental.

Eso sí, siempre con ese toque de humor que tanto le caracteriza. "Y sí… ya rozas la 5ª planta. Te quiero, hermano", concluye el hijo de Isabel Pantoja, que no ha dudado en gritar a los cuatro vientos la admiración que siente por Cayetano en este día tan especial para él; su 49º cumpleaños.