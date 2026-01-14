Leticia Requejo destapa el consejo que Julio Iglesias habría recibido de su mujer Miranda Rinjsburger

Ana Carrillo 14 ENE 2026 - 17:46h.

Leticia Requejo ha revelado el consejo que Miranda Rinjsburger le habría dado al cantante tras las acusaciones que pesan sobre él

Así fue la boda de Julio Iglesias y Miranda: una ceremonia privada a la que solo acudieron sus empleados del hogar

A raíz de las acusaciones de agresión sexual que ha recibido Julio Iglesias por parte de dos exempleadas de sus casas de República Dominicana y Bahamas, una de las incógnitas es si el cantante va a pronunciarse públicamente. Por el momento, no ha emitido un comunicado ni ha hablado a través de sus abogados, pese a que el tema se está abordando en medios de comunicación de todo el mundo y a que, de acuerdo con Álex Álvarez, la policía de Punta Cana ha abierto una investigación contra Julio Iglesias por presuntos delitos de agresión sexual y trata de seres. Según Leticia Requejo, el entorno del artista le ha recomendado romper su silencio.

"La intención del artista era no pronunciarse ni matizar nada en ningún momento ni hablar sobre el tema, pero su entorno más cercano, no solo su entorno legal, incluida la que sigue siendo su mujer Miranda, le han aconsejado que por el alcance de la noticia sí sea el momento de responder", ha asegurado Requejo, destapando así el consejo que Julio Iglesias habría recibido de su mujer actual, Miranda Rinjsburger, que es madre de cinco de sus ocho hijos (los otros tres, Julio José, Enrique y Chábeli, son fruto de una relación previa con Isabel Presyler).

"Lo único que le preocupa al cantante es todo lo que se está diciendo sobre él y todas las opiniones que se están dando, por eso también estaría decidido a tomar acciones legales", ha añadido la colaboradora de 'El tiempo justo', que ha explicado que "la revista de cabecera de Julio, la revista '¡HOLA!' estaría intentando negociar con el artista la respuesta y así que Julio Iglesias rompiera su silencio vía exclusiva". Joaquín Prat ha comentado que, de ser cierta esta información, le parecería una decisión desacertada que el cantante respondiera a las acusaciones en una revista.