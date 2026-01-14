Ana Carrillo 14 ENE 2026 - 13:24h.

Ramón Arcusa, componente del 'Dúo Dinámico' y amigo de Julio Iglesias, ha revelado la reacción del cantante

La reacción de Ana Rosa Quintana tras los testimonios de denuncia a Julio Iglesias por presunto abuso sexual: "Estoy impactada"

Ramón Arcusa, componente del 'Dúo Dinámico' y amigo íntimo de Julio Iglesias, ha entrado en directo en 'El programa de Ana Rosa' para revelar la reacción del cantante, que se enfrenta a las denuncias de dos exempleadas de sus casas de República Dominicana y Bahamas, que le acusan de agresión sexual. De acuerdo al testimonio que estas dos extrabajadoras del artista han relatado a eldiario.es y Univisión Noticias, los hechos ocurrieron en 2021.

Arcusa ha comenzado diciendo que, en su opinión, eldiario.es tiene "credibilidad la justa", que está convencido de que las acusaciones de las exempleadas son "un montaje" y le ha explicado a Ana Rosa Quintana que ha "hablado" con Julio Iglesias: "Está tranquilo, pero está preocupado porque está más que nada molesto por la repercusión que ha tenido. Él está tranquilo porque tiene datos, WhatsApps y cosas que va a sacar".

"Si una chica se siente violada no puede esperar cinco años a decirlo. Yo he leído por encima lo que ha puesto eldiario.es y habla de control y terror, ¿pero eso qué es? Fue una relación consentida, porque tú no puedes tener una relación de violación durante meses o semanas, el tiempo que fuera. Si estás violada una vez al día siguiente vas a la policía", ha declarado Arcusa, al que la presentadora ha cortado para explicarle que una víctima no siempre denuncia al instante.

"No es exactamente así, una mujer ha podido sentirse violada o acosada y no necesariamente va a un psicólogo. Ocurren muchas cosas antes de tener la fuerza o la seguridad para poder denunciar y lo digo por todas las mujeres que no estén escuchando", ha explicado Ana Rosa Quintana.

Tras esta aclaración, la periodista le ha preguntado a Arcusa qué explicación tiene que Julio Iglesias no se haya defendido públicamente con un comunicado o a través de sus abogados. "No sé si lo va a hacer, él va a decidir cómo va el asunto con su abogado", ha comentado el integrante del 'Dúo Dinámico', que desconoce los pasos que va a dar Julio Iglesias a partir de ahora.