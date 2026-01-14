Miguel Salazar Madrid, 14 ENE 2026 - 17:01h.

El reportero Álex Álvarez informa desde República Dominicana de la última hora del escándalo: todos los detalles

Las reacciones de Isabel Preysler y el exmánager de Julio Iglesias tras la acusación por abuso sexual: "No le reconoce"

La policía de Punta Cana también ha abierto una investigación contra Julio Iglesias por dos presuntos delitos de agresión sexual y trata de seres humanos. Así lo hemos podido saber en exclusiva en 'El tiempo justo'. "Nos llega por más fuentes que efectivamente Julio Iglesias estaría investigado en estos momentos por la policía nacional de Punta Cana", relata desde la ciudad dominicana el reportero Álex Álvarez.

Las reacciones del escándalo en Punta Cana

El escándalo no solamente ha generado revuelo en España. La prensa internacional se ha hecho eco de la noticia que avanzaron los tabloides 'Eldiario.es' y 'Univisión'. En República Dominicana, tal y como informa el periodista, el impacto de la investigación ha generado la sorpresa de todos. "Un enorme shock en este país, no se esperaban nada y no se habla de otra cosa", apunta Álvarez.

La investigación abierta por los agentes dominicanos se suma así a las denuncias interpuestas ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por dos extrabajadoras del hogar del artista de fama internacional. En una nueva entrega de los reportajes que cuentan los medios citados anteriormente, se detalla que algunas de las mujeres que habrían trabajado para su casa eran obligadas a realizarse pruebas médicas y test de embarazo.

"Tiene más poder que el presidente de República Dominicana"

El enviado especial al país caribeño reporta las primeras reacciones de los habitantes de la zona próxima a una de las mansiones que tiene el artista en Punta Cana. "Llevo varias horas intentando hablar con vecinos de la zona donde vive Julio. Nos dicen literalmente que tienen miedo a hablar delante de cámara por miedo a represalias", agrega.

Según las mismas fuentes, no estamos ante un personaje cualquiera. Para muchos dominicanos es considerado como una persona "con más poder que el propio presidente de la República Dominicana", cita Álvarez.