Natalia Sette 14 ENE 2026 - 19:28h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' cuenta por qué debe pasar de nuevo por quirófano y desvela lo nerviosa que está

Melodie Peñalver revela si ha tenido algún tipo de contacto con Carlos Alcaraz: "Mi entorno es de Murcia"

Compartir







Melodie Peñalver comunica su inminente paso por quirófano y comparte el motivo con todos sus seguidores. Desde que saltó a la fama gracias a su participación en ‘La isla de las tentaciones’, la influencer ha tratado siempre ser lo más transparente posible con su comunidad y esta vez no iba a ser menos.

En el año 2023, la que fuera pareja de Cristian Jerez se vio envuelta en un accidente de tráfico múltiple que acabó con terribles consecuencias para ella. Su brazo izquierdo se fracturó por varias partes y tuvo que someterse a una intensa operación para colocarse una placa.

PUEDE INTERESARTE Melodie Peñalver, preocupada por una posible infección interna

La influencer pasó una época muy mala, no solo por tener que recuperarse de la dolorosa operación, si no por las secuelas psicológicas que el trauma le dejó. Ahora, Melodie tiene de nuevo que enfrentarse a ello, pues debe pasar por quirófano para retirarse la placa que le pusieron en su momento.

PUEDE INTERESARTE Melodie Peñalver relata la situación límite que ha vivido durante un viaje

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la creadora de contenido ha explicado que tenía ya la fecha de la operación programada. Sin embargo, la saturación del sistema sanitario provocó que le pospusieron la operación debido a que había otras operaciones más graves que la de ella.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Esto no le sentó del todo bien a la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, pues llevaba varios días muy nerviosa y preparándose mentamentalmente para pasar de nuevo por quirófano. En la llamada en la que le comunicaron que debían atrasar su operación, le dijeron que la llamaría en una semana aproximadamente.

No obstante, las cosas han ido mucho más rápido de lo que ella se esperaba y al día siguiente de comunicar la noticia, la llamaron para programar de nuevo la operación. “Pues…al final me acaban de llamar que mañana me operan a primera hora. Qué nervios más tonto otra vez…”, ha puesto a través de sus ‘stories’.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

En la imagen podemos ver a la influencer ataviada con la típica bata hospitalaria esperando para entrar en quirófano. “El looking de hoy, nervios”, ha escrito junto a la imagen. A punto de volver a ser operada, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no puede evitar estar inquieta, pues desea que todo salga bien.