Natalia Sette 15 ENE 2026 - 12:34h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla abiertamente sobre ser padre y reflexiona sobre todo aquello que le dijeron cuando anunció su paternidad

Adrián Blanch, de 'La isla de las tentaciones', posa junto a su novia y su hijo: así es su familia

Adrián Blanch comienza el 2026 con una reflexión sobre su cambio de vida tras ser padre. El que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ anunciaba en marzo del año pasado que estaba esperando un bebé junto a su novia . En agosto presentó a su pequeño y desde entonces su vida ha dado un giro de 180ºC.

El empresario se dio a conocer en ‘La isla de las tentaciones’ junto a Naomi Asensi, con quién rompió su relación tras su paso por República Dominicana. Tras separar sus caminos definitivamente , ambos rehicieron su vida y Adrián encontró de nuevo el amor en Laura, quién se convertiría varios meses después en la madre de su hijo.

Al contar que sería padre, todo el mundo comenzó a advertirlo sobre cómo iba a cambiar su vida en el momento en el que su bebé llegara al mundo. Ahora, el influencer recuerda todas estas advertencias y hace una profunda reflexión sobre su paternidad.

“Mucha gente, cuando se enteró de que íbamos a ser papás nos decían constantemente cosas como: ‘se te ha acabado el chollo’ ‘ya no vais a poder viajar’ ‘disfruta ahora que puedes’”, ha comenzado escribiendo. Sin embargo, según su experiencia, esto no ha sido para nada así. El exnovio de Naomi Asensi publica este mensaje desde Miami, donde se ha ido a pasar unos días junto a su hijo y su novia.

Con esta publicación, el valenciano quiere demostrar que su vida social no se ha acabado en el momento en el que se convirtió en padre y que a pesar de tener un bebé, ha podido viajar y disfrutar de nuevas experiencias. “Que me presenten al que dijo que no se podía viajar cuando eres padre. Yo les digo, ahora mismo y por experiencia propia, que sí que se puede”, ha puesto acompañado de numerosas fotos de su familia en Miami.

Adrián explica que “los ritmos son distintos” y “las prioridades son otras” pero la realidad es que sí se puede viajar y no se le ha acabado ningún chollo. En las imágenes que acompañan esta reflexión se puede observar un Adrián feliz e ilusionado. Haciendo turismo en la comúnmente llamada “Ciudad mágica”, paseando junto a su pequeño e incluso jugando al golf.