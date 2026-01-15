Rocío Molina 15 ENE 2026 - 11:20h.

El marido de la colaboradora de '¡De viernes!' ha reaparecido desde el hospital tras su "gran susto" con un significativo mensaje para Patricia Pérez

Luis Canut, marido de Patricia Pérez, preocupa por su estado de salud tras su ingreso hospitalario: "Gran susto"

Luis Canut, marido de Patricia Pérez, ha reaparecido desde el hospital y ha actualizado su estado de salud tras el gran susto que él y su mujer se llevaron al comenzar el año. Con su característico humor y también fortaleza, el director y productor ha mostrado cómo evoluciona de su lesión y ha aprovechado para mandar un mensaje a la colaboradora de '¡De viernes!' en el que le ha hecho una promesa y le ha pedido perdón.

Desde que hace más de dos años contrajese una meningitis criptocócica, Luis Canut y Patricia Pérez han sido ejemplo de resiliencia ante la adversidad. El marido de la colaboradora de '¡De viernes!' ha sido reflejo de una imagen positiva y ella ha estado junto a él apoyándolo. Por eso, en esta ocasión y todavía desde su ingreso hospitalario, este le ha querido mandar un significativo mensaje a su mujer a través de las redes.

El publicista permanece ingresado en un hospital de Valencia tras romperse la cadera en un accidente doméstico que ha marcado el inicio de su año. "Un gran susto", es cómo describía la situación su mujer Patricia Pérez al hacer pública la noticia y desvelar que todo se produjo porque "Luis se creyó el de 'Bricomanía'".

Y ahora ha sido el propio guionista y productor ejecutivo el que le ha hecho la réplica a través de las redes. Luis Canut ha mostrado con un vídeo cómo evoluciona y las imágenes son la mejor demostración de que su recuperación va bien y pronto podrá recibir el alta hospitalaria. En ellas se puede ver al marido de Patricia Pérez con un andador y dando los primeros pasos en la habitación en la que permanece ingresado. "Por muchas veces que me tiren al suelo, que sepan que yo voy a intentar levantarme porque vale mucho la pena estar de pie", ha escrito optimista.

La respuesta de Patricia Pérez a Luis Canut tras su promesa

Estas palabras destinadas a tranquilizar a sus seguidores e imágenes para que vean cómo comienza su rehabilitación no son las únicas que ha escrito Luis Canut. Este también ha mandado un mensaje muy significativo a su mujer Patricia Pérez en forma de promesa. El director y productor le ha pedido perdón a la colaboradora de '¡De Viernes!' por la "imprudencia" que podía haberle salido aún más cara.

"Quiero pedirle públicamente perdón a Patricia Pérez por este susto que le he dado. Prometo ser consciente de mis limitaciones, aunque a veces cuesta, pero vale la pena para qué Patricia viva con tranquilidad. Perdóname", le ha escrito Luis Canut a su mujer. Un mensaje al que no ha dudado en responder la nutricionista quitándole importancia. "Anda, anda ! Que cosas tienes Luis Canut. El susto y el disgusto ya pasó para los dos. Recupérate bien y a seguir. Te quiero, marido. Y cada día", son las aplaudidas palabras con las que le ha respondido a su promesa.