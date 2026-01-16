Alma Bollo da por fin el paso y se pone brackets: su nueva sonrisa

Rocío Molina 16 ENE 2026 - 10:36h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha dado el paso para lucir su mejor sonrisa y acabar con un complejo que siempre ha tenido

Alma Bollo ha dado un paso importante y que llevaba mucho tiempo esperando. "Es hoy, es hoy", son las palabras con las que ha anunciado que por fin ha llegado el día en el que se ha puesto brackets. La exconcursante de 'Supervivientes' quiere estrenar nueva sonrisa y vencer un complejo que lleva arrastrando toda la vida.

La hija de Raquel Bollo ha explicado ella misma cómo se sentía y por qué finalmente ha dado este paso y ha mostrado sus primeras imágenes luciendo brackets en los dientes. "Durante gran parte de mi vida este ha sido mi mayor complejo, siempre algo que me afeaba, con lo que no me sentía a gusto y hoy por fin comienza el proceso para poder tener la sonrisa más bonita del mundo", ha compartido en su perfil oficial de Instagram donde ha dado la noticia a sus seguidores.

Lo que podría ser un momento delicado para Alma Bollo de 26 años ha sido para ella algo ilusionante. Tras encontrar el momento perfecto para ponerse brackets se ha sumado a la larga lista de influencers que recurren en edad adulta a la ortodoncia para mejorar su sonrisa. De ahí que haya celebrado este día como todo un hito.

"No podéis llegar a imaginar lo que para mí significa esto", ha dicho y a continuación ha mostrado sin filtros su nueva imagen luciendo brackets en los dientes. La exconcursante de 'Supervivientes' y hermana de Manuel Cortés ha apostado por los brackets tradicionales (pequeñas piezas metálicas que se adhieren a los dientes y se conectan con un arco metálico y ligaduras elásticas).

Podía haber apostado por los estéticos (cerámica o zafiro, más discretos), pero Alma Bollo está tan feliz de haber dado el paso para corregir sus dientes, que le da lo mismo que el aparato sea visible. Es más, no ha dudado en contestar a una de sus seguidoras que le ha indicado que hubiera sido mejor solución el invisaling.

"Para mí, no. No soy una persona constante en ese aspecto. Ya los he tenido y no me los ponía, perdía las férulas...", se ha justificado la exconcursante de 'Supervivientes', reforzando con ello la decisión que ha tomado. Unas palabras que han sido muy aplaudidas en su comunidad, así como la naturalidad de mostrar sus brackets y nueva sonrisa sin filtros. "Pareces una niña", "estás preciosa", "gran decisión".