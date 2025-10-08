Silvia Herreros 08 OCT 2025 - 08:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' explica cómo ha solucionado un problema que estaba afectando a todos en casa

Alma Bollo ha decidido sincerarse con sus seguidores y ha hablado abiertamente sobre un problema relacionado con su hijo por el que ha necesitado recurrir a ayuda profesional. La exconcursante de 'Supervivientes' no ha tenido reparo en hablar sobre la difícil realidad que han vivido en casa con Miguel Jr., el hijo tuviera hace poco más de un año fruto de su relación con su actual pareja, el abogado Miguel Lara Luna.

Fue el pasado mes de enero cuando, completamente desesperada, la hija de Raquel Bollo hablaba sobre los problemas para dormir de su bebé de cuatro meses. Tras informarse y descubrir que padecía la temida regresión del sueño, la influencer ha estado trabajando junto a una psicóloga y asesora del sueño infantil que le ha dado las herramientas y para "que la noche deje de ser un reto y vuelva a ser descanso, conexión y tranquilidad".

Para la hermana de Manuel Cortés esta segunda maternidad está siendo completamente diferente a la que vivió con Jimena, su hija en común con Juan José Cortés. Con ella no tuvo los problemas que ha tenido con Miguel Jr., por ello, consciente del beneficio que su experiencia y testimonio puede tener en otras mamás, no ha dudado en compartir los consejos y trucos que aprendió y que más le sirvieron a para poner fin a este problema.

"En esta casa no dormía nadie", ha dicho recordando a través de sus redes sociales recordando aquella difícil etapa que llegó a los pocos meses del nacimiento de su segundogénito.

Entonces, Alma aún no se había mudado a Algeciras con su pareja y vivía entre Sevilla y Cádiz; algo que también pudo perjudicar al descanso de su pequeño. Tal y como ella misma ha explicado, una de las primeras cosas que aprendió fue la importancia de establecer rutinas y crear hábitos para no alterar su sueño y favorecer así tanto el descanso de su hijo como el del resto de miembros de la familia. Que las comidas, la hora del baño y la hora de irse a dormir siempre sea la misma puede ser muy positivo en este sentido.

Un "ritual de despedida" o el "canto de la nana o leer un cuento" fueron también claves a la hora de resolver este problema, para el que también fue necesaria mucha "paciencia, constancia y sobre todo la ayuda de nuestra asesora" para poder "conseguir dormir todos en casa".