Lorena Romera 01 DIC 2025 - 09:00h.

La hija de Raquel Bollo actualiza el proceso legal en el que se encuentra por la custodia de Jimena

La petición de Juan José Peña a su hija en común con Alma Bollo, con quien tiene la custodia compartida

Alma Bollo ha aclarado en qué punto está la custodia compartida de Jimena, su hija en común con Juan José Peña. Desde hace algunos meses, la hija de Raquel Bollo y Chiquetete se ha estado desahogando públicamente sobre ese "miedo a los quince días compartidos". También su expareja, que ha hablado de lo duro que es ser "padre a tiempo parcial". Ahora, con esta actualización, tenemos nuevos detalles del proceso judicial.

Corría el mes de julio cuando la que fuera concursante de 'Supervivientes' hablaba por primera vez de lo duro que era para ella tener que separarse de su hija por este tema legal. Lo hacía a través de una publicación en su perfil de Instagram, donde encontraba su 'refugio' para sincerarse con sus incondicionales.

"En este espacio tan nuestro, tan sincero, y en el que yo me siento tan bien, voy a hablar de un tema que es muy importante para mí y es el miedo a los quince días compartidos. Os voy a hablar desde el corazón y a contaros lo que a mí me sirve para sobrellevar este tiempo", expresaba la creadora de contenido, que explicaba que había trabajado en su salud mental para que esta etapa no se le hiciera tan dura.

Juan José Peña ha seguido, mas o menos, los mismos pasos que su expareja, pues sus redes sociales se han convertido en una especie de diario. Hace apenas unas semanas, el ahora novio de Aguasantas escribía una desgarradora carta en la que reconocía que es muy duro tener que despedirse de su hija.

"Se apagan las risas, se recoge la ropa diminuta y el silencio vuelve a llenar cada rincón de la casa. Once días por delante sin su voz, sin esos abrazos que te recargan el alma entera. Ser padre a tiempo parcial no significa querer a medias, es aprender a vivir con el corazón partido en dos", escribía el andaluz.

Ahora, en unos stories en los que reconoce que este ha sido "el peor año de su vida", por su salud mental y la salud de los suyos -su hijo pequeño ha tenido varios sustos de salud e ingresos hospitalarios y Miguel, su pareja, acaba de pasar por una delicada operación-, la hija de Raquel Bollo y Chiquetete ha actualizado en qué punto se encuentra la custodia de Jimena.

Aunque lo ha hecho sin entrar en detalle, lo que ha comentado ha sido más que suficiente para que sus seguidores entiendan el proceso en el que se encuentra. "Tengo que ir a Sevilla para ratificar una modificación del convenio regulador. No sé cómo lo voy a hacer", ha contado la que fuera concursante de 'Supervivientes', hablando de este acuerdo legal y preguntándose por cómo gestionarse por todos estos inconvenientes ahora que su pareja está recién operada de la fístula perianal.

El acuerdo regulador del que habla Alma Cortés Bollo es un documento, ratificado por un juez, que abarca temas como la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas o la pensión de alimentos, entre otras cosas.