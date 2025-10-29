Rocío Molina 29 OCT 2025 - 13:34h.

Alma Bollo se ha roto y se ha desahogado con sus seguidores. La exconcursante de 'Supervivientes' se ha encontrado con un problema de salud que ha vuelto a su vida y que le ha hecho quebrarse, aunque también ha tomado una decisión al respecto. La hija de Raquel Bollo ha abierto su corazón para explicar sus ausencias y el malestar que está sintiendo en estos momentos delicados.

Sin filtros se ha mostrado la hermana de Manuel Cortés a la hora de abordar un problema que ha regresado y le ha puesto patas arriba su vida y su salud mental. La influencer de 25 años ha explicado que esto no ha sido de golpe, que ha ido notando algunas situaciones que le han llevado al límite y que han hecho que aparezca de nuevo la ansiedad.

"De nuevo volvió a mi vida una vieja amiga muy conocida: la ansiedad. Pero esta vez tengo claro lo que quiero", ha contado la influencer en un vídeo en el que explica cómo ha conseguido identificar lo que le estaba pasando y cómo ha decidido abordar la angustia y emociones desagradables que se han instalado en ella junto con los ataques de pánico.

Alma Bollo ha contado con sinceridad algunas de las situaciones y pistas que le han puesto en alerta. Desde el no querer estar rodeada de muchas personas o sentirse desbordaba en todos los planos de su vida: en el trabajo, en la casa o con los niños. "Todo el rato me decía no puedo más" y esa llamada de atención se ha traducido en claros síntomas de ansiedad que ella misma reprimía.

"No me voy a volver a la oscuridad, no me voy a encerrar, no me voy a boicotear. Quiero volver a mi esencia y para eso hay que parar la vida de vez en cuando", Alma Bollo

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha encontrado frente a una montaña que se la hecho insuperable y a través de su testimonio ha dejado constancia de que no puede seguir así tras haber tocado fondo. "El martes cuando desperté mi vida se volvió oscura. Volvieron los miedos, las inseguridades y mi único refugio fue la cama de mi hija Jimena durante todo el día a oscuras. Eso algunos momentos de sofá y con ayuda de algunas pastillas para poder calmarme", ha confesado.

El testimonio Alma Bollo con la decisión que ha tomado

Atrapada en ese torbellino de ansiedad en el que se ha visto envuelta, Alma Bollo se ha visto arrasada por los pensamientos intrusivos, miedos irracionales y ha decidido exteriorizarlos. La hija de Alma Bollo ha comprendido que esto ya lo ha pasado en algún momento, pero esta vez lo va a afrontar de una manera distinta. "Quiero compartir mi historia con vosotros. Me veo con fuerza para poder expresar y verbalizar acerca de cómo me siento y de todo lo relacionado con este proceso", ha recalcado.

En su mensaje que ha grabado en vídeo, la influencer ha manifestado los pasos que va a dar tras tocar fondo y tomar una decisión al respecto. "No voy a ser mi propia enemiga. No voy a volver a la oscuridad, no me voy a encerrar ni boicotear. Ahora solo queda un camino que es seguir adelante y coger de la mano a la que es ahora 'mi mejor amiga', que es la ansiedad, caminar juntas, conocernos, trabajar muchísimo y hacer vida normal", ha expresado en su declaración de intenciones.