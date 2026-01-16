Equipo Outdoor 16 ENE 2026 - 09:30h.

La hija de Paz Padilla ha confesado que vuelve a revivir un problema de salud que condiciona su día a día

Anna Ferrer Padilla ha compartido con sus seguidores la última hora sobre un problema de salud que arrastra desde el año pasado. La hija de Paz Padilla ha confesado que esta es una situación desesperante y que comienza a condicionar su día a día. Algo que le preocupa y más en un año especialmente movido por su boda con Mario Cristóbal.

La influencer de 28 años ha contado que hasta 2017 disfrutaba de una relación totalmente sana con la comida, como ella misma recuerda, "Comía de todo y nunca me sentía mal". Pero todo cambió durante su Erasmus. De la noche a la mañana, empezaron unos dolores y molestias que la acompañaron hasta su regreso a España.

Tras someterse a las primeras pruebas, los médicos detectaron la presencia de la bacteria Helicobacter. Inició el tratamiento con antibiótico, pero el remedio pareció ser peor que la enfermedad, tal como ella misma ahora ha contado. La medicación debilitó su sistema digestivo y, lejos de mejorar, sus síntomas agravaron su malestar.

Inició nuevas pruebas y probó distintas dietas hasta que finalmente a la creadora de contenido le ha sido dado un diagnóstico: sensibilidad al gluten e intolerancia a la lactosa. Durante un tiempo, siguiendo obedientemente las pautas de su nutricionista y eliminando estos alimentos de su dieta, la empresaria ha experimentado una notable mejoría y parecía que, por fin, había dado con la clave.

Sin embargo, Anna Ferrer Padilla ahora ha confesado por sus historias de Instagram que ha vuelto al punto de partida. "Desde el año pasado vuelvo a estar fatal, como al principio", ha reconocido con total sinceridad, y sin alcanzar a comprender el por qué de esta recaída. Incluso las cenas más cuidadas le provocan una reacción negativa, "Hoy he cenado sin gluten y sin lactosa y me ha sentado muy mal", ha explicado visiblemente afectada por no encontrar una solución definitiva.

Ante este nuevo brote, la empresaria ha tomado la firme decisión de empezar de cero con nuevas pruebas y especialistas, con la esperanza de encontrar una solución para su problema digestivo, tal como ha contado a sus seguidores a través de su perfil oficial de Instagram.