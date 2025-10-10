Carlos Otero 10 OCT 2025 - 10:00h.

El yerno de Paz Padilla tiene 28 años y trabaja como diseñador de producto

Anna Ferrer Padilla, hija de Paz Padilla, anuncia su boda con Mario Cristóbal: "Mil veces sí"

¡Nueva boda a la vista! La influencer Anna Ferrer Padilla, hija de Paz Padilla, ha anunciado a través de sus redes sociales que se casa. Muy sonriente y acompañada de su prometido, Mario Cristóbal, la creadora de contenido mostraba su anillo de compromiso para dar la gran noticia. Una ocasión fantástica para que profundicemos en la vida y personalidad del futuro marido, un gran desconocido para los medios.

Un diseñador de producto muy discreto

El inminente yerno de Paz Padilla es un joven muy discreto y profesional. Consciente del interés que genera su figura tiene sus redes sociales privatizadas. En su biografía de Instagram tiene únicamente dos palabras que lo definen a la perfección: “Sosiego y revuelo”. Sin embargo, en Outdoor hemos podido conocer datos todavía desconocidos del joven.

Mario Cristóbal, que tiene prácticamente la misma edad que su futura esposa (28 años) estudió en la Universidad Francisco de Vitoria y trabaja desde 2018 como diseñador de producto digital. En la actualidad presta sus servicios desde marzo de 2024 para una plataforma líder de deportes y entretenimiento digital.

Su presencia en el feed de su chica nos permite profundizar un poco más en su personalidad. De esta manera sabemos que es una persona ingeniosa y rápida a la hora de tomarse la vida con humor. También sabemos que es inteligente y culto ya que, en juegos de conocimientos, como el Trivial, o de alta estrategia, como el ajedrez, no encuentra rival. Al menos, eso decía Anna en una publicación de hace un tiempo.

Amante del anime y de valores familiares

Gracias a las palabras de Anna también sabemos que el fútbol es una de las grandes pasiones de Mario y que también es un ‘friki’ que disfruta como un niño viendo productos de anime. Una dimensión moderna y creativa a su personalidad que pocos conocen.

El futuro marido de Anna Padilla es cocinillas, manitas, cabezota y tiene alma de gourmet. “Siempre dice que sí a probar un restaurante nuevo”, comenta enamorada la hija de Paz Padilla que también celebra el aspecto más familiar y hogareño de su inminente esposo: “sueña con tener un huerto y una familia a la que cocinar y un taller para construir cosas como su abuelo”, cuenta.

Una historia de amor cocida a fuego lento

La historia de amor de Anna y Mario no ha seguido los cauces habituales. Tal y como confesó la propia influencer, se conocen desde hace más de doce años pero no fue hasta que ella no lo dejó con su anterior pareja, Ivan Martín, cuando le dieron espacio a su amor. Anna ha descrito sus comienzos como algo "natural y inesperado": "Nos conocíamos de toda la vida, pero de repente, algo cambió". En entrevistas, ha enfatizado que su historia se basa en una base sólida de amistad y respeto mutuo, lo que les ha permitido construir una relación madura y estable.

En tan solo una hora, el post con el anuncio de su compromiso matrimonial acumuló cerca de 75.000 'me gustas', entre los que se encuentran los de muchos compañeros de profesión como Violeta Mangriñan, Anita Matamoros, Makoke, Rodri Fuertes, Dulceida, Tamara Gorro, Lara Álvarez, Irene Rosales, Susana Megan, Laura Matamoros o Lidia Torrent. La zona de comentarios también se llenó de mensajes de felicitaciones.

Tras la boda llegará el momento de los bebés. La empresaria siempre ha soñado con ser madre y quedarse embarazada. "Sé que el día que lo sea seré muy feliz, pero ahora mismo no siento que sea el momento", señalaba hace un tiempo la joven, que a pesar de sus deseos y de la estabilidad que hay en su relación de pareja, considera que existe una "presión" exagerada sobre este tema.