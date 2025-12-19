Anna Ferrer Padilla enseña su receta especial de galletas que huele a Navidad

Equipo Outdoor 19 DIC 2025 - 16:00h.

La hija de Paz Padilla ha querido inaugurar la temporada navideña compartiendo con sus seguidores la receta de galletas perfecta

Anna Ferrer Padilla ha querido inaugurar su temporada más especial compartiendo con sus seguidores un plan que combina cocina y espíritu navideño. Tras un año guardando un molde que compró en la Alsacia francesa durante un viaje con su madre, Paz Padilla, la influencer aprovechando unos días de desconexión para enseñar su receta especial de galletas que huele a Navidad.

Es de sobra conocido que en casa de las Padilla la Navidad se vive mucho. Paz es una auténtica entusiasta de estas fechas y cada año logra dejar a todos boquiabiertos con decoraciones espectaculares que transforman su hogar en un auténtico cuento. Y ahora ha sido su hija Anna Ferrer la que ha decidido seguir la estela familiar pero poniéndose, esta vez, las manos en la cocina.

La creadora de contenido ha demostrado que, con una pizca de paciencia y los ingredientes adecuados, no hace falta ser un experto para lograr un resultado de alta repostería. El secreto para conseguir ese toque crujiente y ese aroma que inunda cada rincón de la casa reside en su mezcla de harina, jengibre y canela, el trío infalible que define el sabor de estas fiestas.

Para replicar estas galletas de jengibre, los ingredientes son 100 gramos de mantequilla, pieza clave para lograr esa textura fundente que se deshace en la boca, un huevo, fundamental para ligar la masa, y harina para darle la consistencia necesaria. El alma de la receta, sin duda, reside en ese equilibrio perfecto de jengibre y canela que le aportan su carácter tan especial.

El proceso es sumamente sencillo. Tras amasar y dejar reposar la masa en la nevera para que coja cuerpo, llega el momento más esperado, dar forma a sus ya famosos muñecos de jengibre utilizando el molde que Anna guardaba para una ocasión especial como esta. Después, el paso por el horno es visto y no visto, ya que con apenas 15 minutos a 180°C bastan para que estén listas para disfrutar.

Sin duda, la parte más divertida comienza con la decoración. Es aquí donde la creadora de contenido saca su lado más detallista, con un poco de glaseado blanco, rojo y negro, logra darle a cada galleta una personalidad propia. Para rematar la tarde, Anna Ferrer Padilla propone acompañar las galletas con un buen cóctel y disfrutar de un atardecer único en buena compañía.

A sus seguidores les ha encantado esta propuesta tan sencilla pero perfecta, agradeciendo la generosidad de la influencer al compartirla. Muchos han destacado lo especial que resulta poder llevar un pedacito de la esencia y la Navidad de las Padilla directamente a sus propias mesas.