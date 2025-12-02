Lorena Romera 02 DIC 2025 - 11:10h.

Anna Ferrer Padilla posa con un ajustado vestido y sus seguidores apuntan a un posible embarazo

Anna Ferrer Padilla ha hecho saltar las alarmas sobre un posible embarazo con una foto que no ha pasado desapercibida para sus seguidores. La hija de Paz Padilla ha posado con un ceñidísimo vestido de rayas y los más ávidos de salseos han apuntado a una curva que, según ellos, es un "incipiente embarazo". Algunos están tan seguros, que se han aventurado a darle la enhorabuena. Para ellos cuadra a la perfección, pues la influencer, de 28 años, acaba de anunciar su compromiso con Mario Cristóbal.

Para muchos no ha habido lugar a dudas: Anna Ferrer Padilla "estaría embarazada". Otros, en cambio, apuntan a que podría tratarse del "hueso de la cadera" o de "gases". Lo que está claro es que el debate está servido en una de las últimas publicaciones de la creadora de contenido, que no se ha pronunciado al respecto y ha dejado que sus seguidores lleven días lanzando todo tipo de teorías al aire.

"Cuántas cosas bonitas me está dando noviembre", comenta la joven en la publicación en cuestión, en la que la vemos posando muy sonriente con este ceñido vestido de rayas de colores. Un outfit que deja al descubierto una "misteriosa curva" que para muchos usuarios de Instagram ha sido lo que ha generado que haya saltado la alarma sobre un posible embarazo.

Tanto es así, que Anna Ferrer Padilla ha empezado a recibir mensajes de enhorabuena por este presunto estado de buena esperanza. "¿Estás embarazada, Anna? Si es así, enhorabuena, guapa", comenta un internauta. "¿Y esa barriguita?" o "¿Estás embarazada?", se suman otros tantos. "Yo creo que sí", "he pensado lo mismo", "yo también" o "y yo", son solo algunas de las muchas respuestas que tiene este comentario.

Luego están los que han mostrado su indignación al hecho de que la joven haya tenido que recibir este tipo de mensajes por simplemente tener "un poco de tripa en una foto". "Si estuviese embarazada, ya lo contará. Y si no lo está, le podéis crear un complejo... Puede ser simplemente la postura de la foro. Pero hay ciertos comentarios que pueden hacer daño por muchas razones", apunta esta usuaria. "También puede estar con la regla", señala otra.

Sea como fuere, lo cierto es que la hija de Paz Padilla ha hecho caso omiso a estos comentarios, sin pronunciarse al respecto. Ella, continúa disfrutando de los pequeños placeres que le regala la vida. Y más ahora, preparando su boda con Mario Cristóbal, al que va a dar el 'sí, quiero' tras tres años de relación.