El actor ha hablado sobre el futuro profesional de sus tres hijos durante la promoción de su nueva película, 'The Rip'

Ben Affleck revela que su hijo de 13 años le pide dinero para apuestas deportivas: "Me pregunta que si puedo darle 100 dólares"

Ben Affleck, de 53 años, se encuentra en plena promoción de su nueva película, 'The Rip' ('El botín'), que protagoniza junto al también mítico actor de Hollywood, Matt Damon. Los intérpretes vuelven a compartir pantalla tras su inolvidable dueto en 'El indomable Will Hunting', donde eran un claro ejemplo de la verdadera amistad. En esta nueva cita, los dos fan vida a dos veteranos policías de Miami que encuentran un cuantioso botín de dinero, por el que se enfrentan a dilemas morales y problemas de confianza.

Durante la presentación de la película, Affleck habló de la posibilidad de que sus tres hijos, Violet, Seraphina y Samuel, que tuvo durante su relación matrimonial con Jennifer Gardner, sigan sus pasos en la industria cinematográfica. A pesar de su fructífera carrera, en la que ha llegado a ser protagonista de varias películas, como 'El Contable' o 'Argo', y de haber compartido pantalla con gigantes como Bruce Willis, su peculiar suegro en Armageddon, este actor no desea que sus hijos prediquen con su ejemplo:

"Queremos que descubran lo que quieren hacer"

"Cuando tienes una vida pública, les impones algo a tus hijos y eso es complicado", declaró Affleck al medio E! News. "Realmente, su madre y yo queremos darles espacio para que descubran lo que quieren hacer. No les empujaría a eso. Son brillantes, encantadores y maravillosos, los queremos y estamos orgullosos de ellos", dijo el ganador del Óscar antes de añadir, en tono jocoso: "Y espero que no desperdicien su vida dedicándose a la interpretación".

En octubre de 2025, Ben Affleck habló brevemente sobre sus hijos en una conversación con Access Hollywood, diciendo: "Violet se parece a su madre. Es espectacular". La estrella de Hollywood celebró el testimonio que su hija mayor dio en el mes de septiembre en las Naciones Unidas sobre el impacto a largo plazo de la pandemia de COVID-19 en los niños. "No podría estar más orgulloso de mis hijos. Ni siquiera puedo expresarlo con palabras. Tengo mucha suerte de tener unos hijos maravillosos. Son la alegría de mi vida y me siento muy, muy afortunado. Me hacen feliz cada día", concluyó.

En concreto, Violet, que padeció un fuerte "síndrome postviral" tras la enfermedad que paralizó el mundo en el año 2019, dijo en la ONU: "Es una negligencia de primer orden mirar a los niños a los ojos y decirles: "Sabíamos cómo protegerlos, pero no lo hicimos", expresó la joven activista en su discurso. Cada infección posterior aumenta el riesgo de Covid persistente y pone en mayor peligro a quienes ya la padecen. Lo que desconocemos es qué efectos produce reinfectar a los niños una y otra vez sin una posible cura desde el día de su nacimiento. Estamos a punto de descubrirlo", dijo la estudiante de segundo año del Davenport College de Yale, que se vio obligada a llevar mascarilla mucho tiempo después del levantamiento de la norma a escala mundial.