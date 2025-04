Por el momento, sus hijos Violet , de 19 años, y Fin -se llamaba Seraphina pero se cambió el nombre al declararse de genero no binario-, de 16, ya han encontrado empleos de este tipo. "Mis dos hijos mayores trabajan. De hecho, uno de ellos acaba de conseguir uno, e l típico adolescente que trabaja en una tienda. Pero no diré en cuál", ha señalado Affleck. "Mi hija mayor, que está en la universidad, está trabajando y tratando de conseguir unas prácticas para el verano", ha añadido.

Ahora, Affleck ha declarado que el joven "está lidiando con esa realidad". "No ve zapatos en su armario. Bueno, tiene zapatos, pero no son carísimos. Y yo le digo: 'Si los quieres, puedes trabajar 1.000 horas. ¿Sabes a qué me refiero? Al salario mínimo. Y una vez que trabajas 1.000 horas, puede que no quieras gastarte eso en unas zapatillas".