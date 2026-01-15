Celia Molina 15 ENE 2026 - 13:51h.

El jugador del Atlético de Madrid ha respondido a una batería de preguntas de sus fans, la mayoría de ellas relacionadas con el sol

Marcos Llorente muestra su rutina y comparte los beneficios solares: a 12ºC, sin camiseta y tomando el sol

Compartir







El jugador del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, ha tenido una larga conversación con sus seguidores a través de las redes sociales. En un rato de tiempo libre, se dedicó a contestar a las preguntas de sus fans, la mayoría de ellas relacionadas con el peculiar estilo de vida del futbolista. En más de una ocasión, él mismo ha declarado su enemistad hacia las cremas de protección solar, así como del uso de gafas de sol en la calle, por creer en una relación natural entre el hombre y el astro que permite la vida en la Tierra. Un mensaje que va absolutamente en contra de la recomendación de los dermatólogos, dado el riesgo de cáncer que implica la incidencia de los rayos uva en nuestra piel.

Una vez más, Llorente ha dado un speech sobre por qué "no cree en este tipo de productos químicos": "No creo en los protectores solares. Creo en un cuerpo diseñado para convivir con el Sol, no para huir de él. El Sol no es el problema. El problema es vivir encerrados, bajo luz artificial, con mala alimentación y luego exponernos esperando que un químico nos proteja. El cuerpo humano se adapta al Sol cuando se expone con sentido, progresión y respeto por los ritmos naturales. Bloquear el Sol es bloquear información clave para los hormonas, mitocondrias y recuperación celular", ha dicho en sus últimos stories.

"No necesito gustar a todo el mundo"

El futbolista también se ha posicionado en contra del uso de las gafas de sol (en la calle, porque en interiores sí una unas gafas color ámbar para evitar los reflejos de las pantallas, según él mismo). Para Marcos, el uso de gafas solares impide que la luz llegue a nuestros ojos y eso altere, por tanto, nuestros niveles de serotonina (la hormona de la felicidad) y de melatonina (la hormona del sueño): "Esto empeora el sueño, la energía y la salud mitocondrial. Entre los ojos y el Sol no hay que poner nada, solo aire", ha dicho, basándose en el largo tiempo que "lleva estudiando" temas de salud, que es lo "único" que le interesa.

Frente a tales consideraciones, sus fans le han preguntado si no le preocupa que la gente (y la comunidad médica) piensen que ha "vuelto loco", a lo que él ha respondido con rotundidad: "Puede que lo crean, pero a mí me va bien así. De todas formas, no necesito gustar a todo el mundo y no soy extremo, solo soy coherente con lo que pienso. Que a otros les incomode, no es mi problema, que piensen lo que quieran. Nunca he intentado encajar y no busco la aprobación de nadie, busco salud y coherencia. Yo sigo a lo mío", ha concluido el deportista. Por lo demás, también ha asegurado que se encuentra en un momento de su vida "muy feliz", junto a su mujer y su hija pequeña y que seguirá tomando el sol a 12 o 0 grados de temperatura, a pesar de las críticas.