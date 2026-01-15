El apoyo de la Reina Letizia a una mujer con autismo: "¿Quién os ayuda a ti y a tu hijo?"

Celia Molina 15 ENE 2026 - 15:54h.

La influencer Noemí Navarro, autista y con un hijo con TEA, coincidió con Letizia en una acto sobre los cuidados de UNICEF

Las mil caras del autismo: "Bajo esa misma denominación hay personas muy distintas"

Compartir







La influencer Noemí Navarro, más conocida en las redes sociales como @noemimisma, acudió al acto 'Global Caregivers Forum', organizado por UNICEF y la OMS, que fue presidido por el miércoles por la reina Letizia. Noemí asistió en nombre de 'Madretea' una asociación que ayuda a las familias en las que hay niños con autismo y también a mujeres diagnosticados tardíamente, como le ocurrió a ella. Cuando comenzó a informarse sobre el trastorno del espectro autista para poder ofrecerle herramientas a su hijo, Mateo, ella misma se hizo un exhaustivo test con el que se dio cuenta de que también lo padecía.

Como creadora de contenido, fue la persona elegida por Mattel para promocionar en España la nueva Barbie autista, pues la marca tiene la firme intención de que todos los niños y niñas del mundo se vean reflejados en sus muñecas. Para Noemí, fue un honor ser una de las caras vistas de este proyecto, pues la mera existencia de esta Barbie "va a generar un debate" a través del que niños y padres conocerán más cerca el TEA. "Lo he vivido tan sola todo esto, que ver una representación así me hizo llorar", dijo en un vídeo el día del lanzamiento.

PUEDE INTERESARTE Una profesora de la reina Letizia revela cómo fue su etapa en un colegio de Oviedo y cómo ha cambiado desde entonces

"Le contesté que no nos ha ayudado nadie"

En el acto sobre los cuidados que presidió la Reina, tuvo la oportunidad de saludarla y hablar con ella. Después, temblando, ha contado en su cuenta lo mucho que Letizia se interesó por su vida y por la realidad del TEA en España: "Fui a saludar a la Reina Letizia y pasó esto: le dije que estaba en el acto en nombre de Madretea, la asociación que busca ayudar y dar información a familias que tienen miembros autistas. También que habíamos colaborado en el lanzamiento de la Barbie autista y ella me preguntó que por qué me había interesado por el TEA", ha comenzado a decir en un texto incluido en un carrusel de fotografías con la reina.

"Yo le expliqué que mi hijo mayor y yo estábamos diagnosticados y ella se interesó por saber quién nos ayuda en nuestro día a día. Le contesté que nadie y ella me preguntó si creo que falta soporte en España para las personas con autismo. Le dije que muchísimo. Y que yo solo estaba haciendo lo que me hubiera gustado encontrar cuando me dieron el diagnóstico", explica la influencer, muy emocionada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El interés que doña Letizia mostró por ella, que fue más allá de un simple saludo, causó furor en Noemí y en el resto de su equipo, con quien acudió al evento social de UNICEF. Para ella, el mero hecho de hablarle a alguien tan importante sobre 'Madretea' y sobre un futuro congreso del que todavía no ha dado detalles precisos, ha sido todo un logro (que también ha sido muy bien valorado por sus seguidores) Con su atención, la reina Letizia ha mostrado una vez más su cercanía para con los ciudadanos y su preocupación por hacer de España un país mejor.