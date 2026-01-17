Fiesta 17 ENE 2026 - 19:58h.

El reportero Álex Álvarez ha mostrado en primicia la prisión que "le correspondería" a Julio Iglesias si fuera condenado en República Dominicana: "Hay dos médicos para 7.000 presos"

María Edite, madre del presunto hijo de Julio Iglesias, se pronuncia sobre el escándalo del cantante: "Me vienen muy malos recuerdos"

Esta misma semana Julio Iglesias se convertía en noticia al salir a la luz la denuncia que dos ex trabajadoras suyas habrían presentado por presuntos delitos continuados de acoso y de agresión sexual, un escándalo del que se han hecho eco todos los medios internacionales y que ha dado la vuelta al mundo.

¿Podría ir Julio Iglesias a prisión?

De ser así Julio podría tener que enfrentarse a la justicia dominicana, tal y como ha explicado Alejandro Entrambasaguas, por ser el país donde él reside: "Estamos hablando de que si se le juzga en España la pena por estos delitos podría ir de seis a quince años de prisión, pero si se le juzga en el país en el que reside, lugar en el que supuestamente han ocurrido los hechos, las penas podrían llegar hasta los 20 años si se consideran los agravantes, además de multas económicas que tendrían un tope de 100.000 dólares".

La cárcel dominicana que Julio Iglesias debería temer

Alejandro Entrambasaguas explica además que no existe una edad límite para entrar en prisión y que de ser así, a Julio le correspondería ingresar en una de las prisiones más temidas de Latinoamérica. El reportero Álex Álvarez la ha localizado: la prisión Victoria de Santo Domingo.

Álex Álvarez ha mostrado en primicia para 'Fiesta' imágenes de una cárcel a la que se le conoce como "el infierno de los vivos". En esta prisión, que no cumple ni de lejos con las necesidades mínimas de higiene y salubridad, incluso mueren una media de seis presos al año por las durísimas condiciones en las que se encuentran entre sus muros:

"Es una de las cárceles más inseguras de Latinoamérica. Hay graves problemas de salud porque el hacinamiento es total y con más de un tercio de los presos enfermos. Uno de cada cinco sufre trastornos mentales para los que no reciben atención médica. Hay cientos con tuberculosis y otros tantos con VIH, además de tener una falta brutal de medicinas por haber solo dos médicos para 7.000 presos. No hay agua corriente y los presos tienen que ducharse con agua sucia que provoca graves infecciones. Nos cuentan además que la comida está contaminada, en descomposición en muchas ocasiones, algo que atrae ratas y cucarachas dentro de las celdas".