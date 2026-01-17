Fiesta 17 ENE 2026 - 19:33h.

María Edite recuerda su relación con Julio Iglesias tras las acusaciones hacia el cantante de presunta agresión sexual por dos de sus ex trabajadoras

En pleno escándalo por las graves acusaciones de presunta agresión sexual a Julio Iglesias por parte de dos de sus ex trabajadoras, María Edite, madre del presunto hijo del cantante, se pronuncia en 'Fiesta' sobre la polémica y cuenta cómo se enteró de la noticia. Asimismo, la invitada recuerda su relación sentimental con el intérprete. ¿Se cree el testimonio de las víctimas?

Durante más de 40 años, María Edite ha estado luchando sin éxito porque Julio Iglesias reconozca legítimamente a su hijo. Una situación muy dura y dolorosa para ella, que asegura que "desde que conoció al cantante ha sufrido varias depresiones". Ahora, tras la denuncia de diversas mujeres sobre los comportamientos inapropiados y presuntos abusos por parte de Julio, la entrevistada cuenta nuevos detalles de su noviazgo con él.

Las primeras palabras de María Edite tras las denuncias de agresión sexual a Julio Iglesias

Nada más entrar al plató, Emma García le preguntaba a María Edite cómo le había llegado toda la información y lo que pensó. "Me llegó como a todo el mundo por la tele. Me vienen muy malos recuerdos porque aunque la gente piense que me siento orgullosa de haber estado con Julio nunca me he sentido así, jamás. Si no hubiera sido porque he tenido un hijo con él, jamás esto hubiera salido a la luz, porque no me gusta", explicaba la entrevistada.

Pese a que María Edite lleva muchos años luchando por que Julio Iglesias reconozca a su hijo, nunca ha hablado sobre él en los términos en los que lo han hecho las denunciantes. Motivo por el cual la presentadora le pedía a la invitada que compartiese cómo era el trato que tuvo con ella el cantante durante su relación. ¿Vivió algo parecido a lo que señalan las supuestas víctimas?

"No, eran otros tiempos", aseguraba antes de puntualizar: "Dentro de un habitación solo hay dos personas, esos dos sois testigos. Esa gente que habla sin saber realmente que lo que pasa dentro de esas paredes me parece súper fuerte". "En el tiempo que estuve con él no me di cuenta de muchas cosas porque era una niña, una niña guapísima", contaba María.

"Tengo tanto dolor que me cuesta recordar lo bueno"

Emma García lanzaba la siguiente cuestión a María Edite: "¿Tienes un recuerdo bueno de él?" Una pregunta a la que la madre del presunto hijo de Julio Iglesias respondía: "Tengo tanto dolor que me cuesta recordar lo bueno" Además, añadía que "lo único bueno que podía sacar de su relación con el cantante era el nacimiento de su hijo", sobre el que asegura que "está triste" por la polémica.