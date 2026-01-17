La pareja y exconcursantes de 'Supervivientes' se han involucrado al máximo en la construcción de su nueva casa

Sofía Suescun y Kiko Jiménez comunican una feliz noticia: "Siempre quisimos y pronto se convertirá en una realidad"

MadridSofía Suescun y Kiko Jiménez siempre han mantenido una relación sentimental muy observada, comentada y muchas veces juzgada desde fuera. Sin embargo, más allá de titulares y opiniones ajenas, ambos han demostrado con el tiempo una solidez que se apoya en algo tan sencillo como poco común, caminar en la misma dirección. La decisión de construir una casa juntos en la playa no es solo un paso más en su relación, sino una declaración clara de intenciones. Es la materialización de un proyecto compartido del que ahora han enseñado cómo avanzar las obras.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' llevan meses envueltos en el proceso largo y soñado de su casa en la playa. Desde la elección del terreno hasta el diseño de los espacios, Sofía Suescun y Kiko Jiménez han querido implicarse activamente, entendiendo que levantar un hogar es también una forma de construir futuro.

Ubicada en una tranquila zona residencial de la Costa Blanca, un enclave elegido por su luz, su clima y la calidad de vida que ofrece. Se trata de una vivienda unifamiliar de tres plantas, pensada para integrarse con el entorno y aprovechar al máximo las vistas abiertas y la entrada de luz natural. La arquitectura prioriza los espacios amplios y conectados, con una clara apuesta por la continuidad visual y la funcionalidad.

Ubicación, obras y una ilusión que crece

La nueva casa que Sofía Suescun y Kiko Jiménez están construyendo se encuentra en la Costa Blanca, una zona que destaca por su clima privilegiado, su luz constante y su equilibrio entre tranquilidad y calidad de vida. Desde el inicio de las obras, la pareja ha seguido muy de cerca cada fase del proceso. No han delegado por completo, sino que han querido entender, supervisar y participar en las decisiones clave.

Los primeros pasos, con la estructura levantándose poco a poco, marcaron un antes y un después. Ver cómo el proyecto pasaba del papel a la realidad fue uno de los momentos más emocionantes. A partir de ahí, cada avance, la definición de los espacios, la llegada de la luz natural, los cerramientos, ha ido dando forma a una casa que empieza a sentirse real incluso antes de estar terminada.

La reforma y construcción han sido concebidas con una visión a largo plazo. No se trata de una vivienda pensada para el ahora inmediato, sino para crecer, adaptarse y acompañar diferentes etapas de la vida. Esa perspectiva explica la atención al detalle, la elección de materiales duraderos y la importancia concedida a la distribución y la funcionalidad.

Una vivienda pensada para la luz y los espacios abiertos

La casa de los influencers se concibe como una vivienda unifamiliar de tres plantas, ubicada en una zona tranquila y con vistas abiertas que refuerzan la sensación de amplitud y libertad. El diseño arquitectónico prioriza los espacios diáfanos, la conexión entre estancias y la entrada constante de luz natural como elementos clave del proyecto.

En la primera planta se concentra la zona de día, donde salón, comedor y cocina conviven en un mismo ambiente amplio y fluido. Los techos altos potencian aún más esa sensación de espacio, permitiendo que la luz recorra la vivienda sin obstáculos y creando una atmósfera serena y contemporánea. Todo está pensado para favorecer la convivencia y el disfrute compartido.

La distribución responde a una lógica muy clara, facilitar la vida cotidiana sin renunciar al diseño. Las plantas superiores albergan las zonas más privadas, manteniendo la separación necesaria entre vida social y descanso. La escalera, concebida como un elemento arquitectónico destacado, conecta los distintos niveles sin romper la continuidad visual, reforzando la sensación de hogar pensado en conjunto y no como una suma de partes.

La terraza, la gran protagonista

Uno de los grandes protagonistas de la vivienda es, sin duda, la terraza. Concebida como una extensión natural del interior, este espacio exterior se presenta como un lugar clave para el descanso y la desconexión. El diseño incluye un porche, una zona de descanso tipo chill out, pensada para relajarse, leer, conversar o simplemente dejar pasar el tiempo sin prisas. La piscina completa este espacio exterior, aportando frescura y convirtiendo la terraza en un auténtico oasis privado. Todo en su diseño invita a disfrutar sin excesos, con una estética cuidada pero relajada, que huye de lo artificial y apuesta por la naturalidad.

¿Y cómo será la decoración?

Todo apunta a que Sofía Suescun y Kiko Jiménez se decantaran por decoración claramente minimalista, basada en la serenidad visual y la armonía de los tonos neutros. Blancos, beiges y grises suaves dominaran espacios, creando una base atemporal que transmite calma y amplitud.

Esta elección cromática no solo aporta elegancia, sino que permite que la vivienda evolucione con pequeños cambios sin perder coherencia. La escalera de cristal para subir a la segunda planta es un elemento clave del diseño interior.

Ligera, luminosa y contemporánea, conecta visualmente las distintas plantas y aporta un toque arquitectónico que eleva el conjunto sin sobrecargarlo. Los enormes ventanales aportan luz natural a todas las estancias.