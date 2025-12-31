Equipo Outdoor 31 DIC 2025 - 09:00h.

La ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha compartido sus apuestas favoritas para Nochevieja, demostrando que tiene el look ideal sea cual sea tu estilo

Sofía Suescun y Kiko Jiménez comunican una feliz noticia

Compartir







Sofia Suescun lo ha dado todo estas navidades y ha vuelto a dejar a sus seguidores sin aliento con sus estilismos para estas fiestas. A pocos días de que suenen las campanadas, la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha compartido sus apuestas favoritas para Nochevieja, demostrando que tiene los 7 looks ideales, sea cual sea tu estilo, desde el clasicismo más sexy hasta las tendencias más arriesgadas de la temporada.

Apuesta por el mini: Drapeado, lentejuelas y terciopelo

La influencer arranca su desfile personal demostrando que el negro nunca falla. Entre sus opciones cortas destaca un vestido negro ajustado con un tejido de drapeado horizontal que moldea la figura, con un escote en "V" muy pronunciado. Lo combina con unas medias con diseño, elevando un vestido básico a la categoría de lujo.

La de Pamplona también propone una versión más romántica pero igual de potente. Un vestido corto con un delicado borde de encaje floral que asoma en el pecho, dándole ese aspecto de camisón. No es un negro liso, sino que está cubierto por mini lentejuelas. Y el diseño deja la espalda totalmente al descubierto, cruzada únicamente por tirantes finos.

Su tercera opción es un mini vestido de cuello halter cruzado. El tejido de terciopelo incorpora un relieve de pedrería oscura en formas circulares, creando un brillo sutil y elegante que deja los hombros al descubierto para potenciar su silueta atlética.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La elegancia del largo: Rojo pasión y satinado

Pero el despliegue de estilo de la hija de Maite Galdeano no termina en el corte mini. Para aquellas que buscan una entrada triunfal, la pareja de Kiko Jiménez opta por dos opciones largas que son auténticas joyas.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Sofía deslumbra con un vestido largo de color rojo pasión, con caída fluida y cuello halter sujeto por finos tirantes, y una banda de pedrería plateada en el escote que aporta un brillo lujoso .

Y para quienes buscan algo más arriesgado, propone un vestido negro satinado. Que rompe con lo convencional gracias a sus tirantes finos y unos bordes de tachuelas brillantes que enmarcan el pecho en forma de triangulo, logrando un equilibrio perfecto entre la rebeldía y la sofisticación

Más allá del vestido: Plumas, lentejuelas y el dos piezas definitivo

Si buscas algo que no sea ni corto ni largo, o incluso si este año prefieres dejar de lado el vestido convencional, la creadora de contenido tiene las alternativas perfectas. Destaca un diseño de corte midi recto con palabra de honor, combinando una cascada de lentejuelas verticales y flecos negros, aportando un aire retro muy sexy.

Finalmente, para las que huyen de los vestidos, propone un sofisticado combo de blusa y pantalón. La parte superior destaca por su tejido fluido y transparente con una elegante lazada al cuello, mientras que el pantalón de tiro alto juega con las transparencias sobre un forro tipo mini short y un original acabado bombacho que garantiza comodidad y estilo.

Con este despliegue de moda, Sofía Suescun nos deja el listón muy alto para despedir el año con el máximo estilo. Ya sea en versión mini, con la elegancia del largo o apostando han caído rendidos a estas propuestas, llenando sus redes de agradecimientos por inspirar con estas ideas.