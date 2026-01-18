Carlos Otero 18 ENE 2026 - 10:00h.

La hermana de Manuel González ha llegado a 'GH DÚO' dispuesta a resolver rencillas y hacerse un nombre propio en el mundo de la tele

Conoce a Gloria, la hermana y defensora de Manuel González en plató: su vida como profesora

Una de las grandes sorpresas del casting de 'GH DÚO' ha sido la incorporación de Gloria, la hermana de Manuel González. Habitual de los platós como defensora de su hermano, esta gaditana es una caja de sorpresas llega con ganas de hacerse un nombre propio. Aprovechamos para conocer su lado desconocido.

Sencilla y campechana, Gloria González tiene 27 años y cuenta con la carrera de Magisterio y trabajos como profesora. La pasada primavera contaba que estaba opositando para conseguir una plaza como profesora en el sistema público de Educación de Andalucía. Hasta el momento, ha trabajado como maestra de educación infantil en la Escuela Infantil 'El Camaleón' en Puerto Real, su localidad natal en Cádiz.

Más allá de su trabajo en las aulas, la hermana de Manuel ha aprovechado el tirón mediático de su hermano y su presencia en los platós para hacerse un hueco en las redes sociales en calidad de influencer. En sus redes sociales la gaditana suele compartir imágenes en sus redes sociales de su día a día en su tierra natal, Cádiz, junto a sus padres y familiares donde nos muestra su faceta más natural y espontánea.

Gran embajadora de su tierra

De esta manera sabemos que la hermana menor de Manuel González es una mujer muy deportista que acude al gimnasio con frecuencia y que adora ir a la playa. Gran embajadora de los arenales de su tierra escribía con fuerza poética una autentica oda a los arenales de Zahara. En sus palabras un lugar donde "el sol no se esconde, se canta bajito entre olas y arena fina. Un trozo de Cádiz pintado de fuego".

Su legado de social media también nos muestran a una joven de convicciones religiosas. Amante de las tradiciones de su tierra vive la Semana Santa con auténtica devoción: realiza promesas y cumple penitencias, así como también disfruta como una niña viendo a su virgen procesionar cada Miércoles Santo.

Muy vinculada a sus raíces, Gloria González es también amante del flamenco. En sus redes sociales hay varias imágenes de ella vestida de volantes paseando por el real de la feria e incluso arrancándose por sevillanas. Junto a su hermano se marca unos bailes que "quitan el sentío". "Crecí junto a ti y nadie en el mundo tiene un vínculo tan grande como el nuestro", escribe junto a un vídeo en el que ambos salen marcándose unos buenos taconeos.

La familia es uno de los pilares fundamentales para Gloria. Además de su hermano Miguel la inquilina de la casa de Tres Cantos se deshace en elogios hacia sus padres en redes sociales. Hace unos meses Manuel y Gloria atravesaron un complicado momento familiar tras la salida de Manuel González de 'La isla de las tentaciones' que afectó gravemente a la relación de sus progenitores.

"Mis padres habían discutido y mi padre se fue de casa. Mi familia se rompió y yo lo pasé muy mal. Mi padre se fue de casa, yo tuve que hacer el esfuerzo para ayudarle a pagar el alquiler. Yo hablé con mi madre para que se dieran una oportunidad porque sé que se aman. Fueron momentos muy complicados. Luché hasta que conseguí que se dieran una oportunidad para ser felices y, gracias a Dios, a día de hoy están juntos. Mi éxito en la vida es ver a mi familia junta", se sinceró el gaditano en el programa de supervivencia.