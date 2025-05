Ana Carrillo 29 MAY 2025 - 20:37h.

Se ha hablado mucho sobre la relación entre Manuel González y Gabriella Hahlingag en las últimas semanas. Mientras él estaba en 'Supervivientes' se especuló con que ella le había sido infiel, pero todo aquello ha quedado en el olvido para la pareja, que ha decido apostar por su relación.

Actualmente, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se encuentra concursando en 'Los vecinos de la casa de al lado' y, antes de que entrase al vecindario, el exnovio de Lucía Sánchez le declaró su amor de forma pública en un romántico post en Instagram en el que recopiló algunos de sus momentos juntos.

"Muchos me preguntáis... ¿Qué es ella para ti ? Pues es: todo", escribió el gaditano junto a su vídeo, dejando claro que sus sentimientos son firmes y que quiere seguir apostando por este noviazgo, en el que se confiesa por primera vez enamorado. Ha afirmado incluso que no descarta tener hijos con la ex de Álex Girona, que le respondió a este post diciéndole que le quiere muchísimo y que es muy feliz a su lado.

Quienes también reaccionaron a esta publicación fueron algunos de los amigos famosos del exparticipante de 'Pesadilla en El Paraíso', dando su opinión sobre su relación con Gabriella. Uno de ellos fue Omar Sánchez, al que conoció en el mencionado reality y que comentó: "Sinceramente te quiero, Manuel, y en todo lo que tú quieras te apoyaré". Pipi Estrada, que estuvo con ellos en ese programa, escribió en el post: "Guapos".

"Pues que seáis muy felices", le dijo Iván González, extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Rubén Torres, el tercer tentador VIP de la edición junto a ellos, aplaudió su decisión de estar juntos, como también ha hecho Fani Carbajo. María Jesús Ruiz, ahora colaboradora de '¡De viernes!', escribió en la zona de comentarios: "¡Qué bonitos sois!".

Hugo Paz, de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y 'Supervivientes', se ha explayado más: "Nunca te quiero ver mal, me identifico mucho contigo como ya sabes. Todo lo bueno que te pase es como si me pasara a mí. Os deseo toda la felicidad del mundo a los dos. Te quiero tela".