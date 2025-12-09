Carlos Otero 09 DIC 2025 - 08:03h.

Unas fotos de la pareja en actitud cómplice ha avivado los rumores de una reconciliación entre Manuel González y Lucía Sánchez

Lucía Sánchez y Manuel González aclaran, por fin, su relación y publican imágenes inéditas tras su reconciliación

Lucía Sánchez y Manuel González son una de las exparejas más carismáticas que han pasado por ‘La isla de las tentaciones’. En los últimos días han estado en boca de todos porque parecían haberse reconciliado, e incluso algunos rumores apuntaban a una posible vuelta como pareja. Aunque Lucía se ha encargado de desmentirlo, resulta interesante repasar cómo ha evolucionado su relación desde aquel momento en que el gaditano no pudo mantener su famosa "manita relajá".

El principio de todo: su paso por la 'LIDLT3'

Manuel y Lucía se convirtieron en personajes públicos en 2021, cuando participaron en la tercera edición del reality. La pareja viajó hasta República Dominicana para poner a prueba su relación, pero la experiencia no salió como esperaban.

Manuel, que ya le había sido infiel a Lucía antes del programa, cayó rendido a los encantos de Fiama Rodríguez y posteriormente de Stefany, destruyendo así la confianza de Lucía. Ella decidió marcharse sola del programa y zanjó cualquier vínculo con su ex en el reencuentro tres meses después.

Años de tensión y distanciamiento

Las heridas que Manuel provocó en el corazón de Lucía fueron profundas. "No voy a aguantar más humillaciones de este ser asqueroso, que no, que se terminó, que he llegado a mi límite, que fin", aseguró Lucía en uno de los momentos más tensos. Durante más de tres años, la expareja se mantuvo bloqueada en redes sociales y sin ningún tipo de contacto.

Reencuentro con altibajos en 'GH DÚO'

El destino volvió a cruzarlos cuando ambos entraron como concursantes, junto a Mayka Rivera, en la segunda edición de 'GH DÚO'. Aunque llegaron con la intención de hacer borrón y cuenta nueva, pronto surgieron los roces. Lucía no aceptaba las alianzas que Manuel estaba tejiendo en el concurso: "Tú me has fallado en mi vida innumerables veces. ¡Ahora mismo estoy viendo un juego de ti que no me gusta! Y estás anteponiendo el juego a las personas", le reprochó durante la convivencia.

Mal rollito tras el reality

Tras la final del programa, en la que Lucía Sánchez se proclamó ganadora, la situación quedó muy tensa. Aunque en la casa hubo intentos de acercamiento y disculpas por parte de Manuel, la gaditana dejó claro que no estaba dispuesta a retomar ni siquiera una amistad.

Cuando Manuel propuso incluso "tomarse un café los cuatro" (él, Lucía, su novia y la hija), la gaditana respondió con dureza, reafirmando en su canal de Mtmad que no creía en sus intenciones.

La situación actual

Hace unas semanas fueron pillados juntos, lo que desató especulaciones. Manuel González reflexionó sobre su relación en el podcast 'En todas las salsas' y confesó: "Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde".

Por su parte, Lucía Sánchez ha aclarado en Instagram que hay buen rollo entre ambos, pero que de volver juntos… nanai de la China.