14 ENE 2026 - 16:12h.

La influencer ha comunicado, a través de su Instagram, que los médicos le han encontrado un bulto sospechoso en una mama

A la espera de que le den los resultados de la biopsia, Natalia ha asegurado también en sus redes que se encuentra "positiva"

La influencer Natalia Osona, creadora de la firma moda Glowrias, ha dado un serio comunicado en sus redes sociales. A través de un storie de Instagram, ha anunciado que, en una revisión de sus senos, los médicos le encontraron un bulto sospechoso que han decidido analizar. A la espera de los resultados de la biopsia que ya le han realizado, la creadora de contenido se mantiene fuerte, aunque reconoce que ha sido uno de los momentos más complicados de su vida:

"No os he querido contar nada, pero hace unos días me detectaron un nódulo en el pecho y, por las sus características y tamaño, los médicos decidieron estudiarlo con una biopsia, que me hicieron ayer. He preferido llevarlo en silencio estos días, sin preocupar a nadie, pero ayer fue un día emocionalmente duro. Son situaciones que te remueven mucho, incluso aunque intentes sentirte fuerte. Aún así estoy tranquila, confiando y yendo paso a paso. Quiero mandar un abrazo enorme a todas las mujeres que han pasado o están pasando por algo parecido", escribió escuetamente en sus redes sociales.

"Estoy fuerte y optimista"

Después de recibir numerosos mensajes de apoyo por parte de su sólida comunidad, Natalia publicó también un vídeo, ya superado el momento del susto, "Estoy positiva, fuerte y optimista, aunque eso no quita que también tenga mis momentos de bajón. Con cosas como ésta, que una no sabe cómo procesar, uno se tiene que permitir llorar y estar mal cuando se necesita. Pero, bueno, por lo demás estoy cogiendo fuerzas para impulsarme y para arriba", dijo, para tranquilizar a sus fans y a sí misma. En una fotografía en la que se le ve el apósito en una de sus mamas, Natalia ha recordado lo importante que es hacerse revisiones periódicas.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad recuerda en su página web que el cribado con mamografías periódicas en las mujeres comprendidas entre 50 y 69 años, a ha demostrado su efectividad en cuanto a la disminución de mortalidad de las mismas. Además del cribado, en el caso de las mujeres que cumplen criterios de alto riesgo personal o riesgo de cáncer familiar o hereditario, el programa incluye la valoración del riesgo individual, con un seguimiento a través de protocolos de actuación específicos.

La noticia de este bulto sospechoso le ha llegado a la influencer poco después de pasar un calvario ante la posibilidad de que una de sus perritas, Pipa, pudiera tener un tumor en el cerebro. Tras este duro golpe, ella y su inseparable novio acudieron a un especialista que, milagrosamente, les dijo que las lesiones en el cerebro del animal no encajaban exactamente con un glioma, como se había pensando al principio. Finalmente, Pipa tenía una hemorragia, por la que fue operada y ya se encuentra en su casa, recuperándose. Ahora es su dueña, Natalia, la que se enfrenta a la incertidumbre de un diagnóstico, que llegará en las próximas semanas.