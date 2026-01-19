Celia Molina 19 ENE 2026 - 11:36h.

Los abogados del cantante han presentado un escrito en el que afirman que España no podría investigar unos hechos que, presuntamente, se cometieron en Bahamas y República Dominicana

Comunicado de Julio Iglesias tras las denuncias por agresión sexual: “Esas acusaciones son absolutamente falsas”

A través de su abogado, José Antonio Choclán, y de su procuradora, Julio Iglesias ha presentado un escrito en el que se solicita que la presunta denuncia por agresiones sexuales perpetradas a dos de sus extrabajadoras de República Dominicana se "archive de forma inmediata" por ausencia de jurisdicción de los tribunales españoles en el caso y, en consecuencia, por la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre los hechos denunciados.

El cantante apela a la "incompetencia" de este órgano español para investigar los posibles delitos de agresión sexual que las extrabajadoras revelaron en la exhaustiva investigación conjunta realizada por Eldiario y Univisión. Una vez que el caso se hizo público - provocando un reacción mediática masiva a lo largo de todo el mundo - las mujeres presentaron una denuncia oficial ante la Audiencia Española y no ante la justicia de República Dominicana donde, presuntamente, tuvieron lugar los delitos en el año 2021.

Investigar en España hace "más daño" al cantante

En consecuencia, Choclán asegura que aceptar la denuncia contra un ciudadano español por un supuesto delito contra la libertad sexual cometido en las residencias que Iglesias tiene en República Dominicana y Bahamas y con distintas víctimas de nacionalidad extranjera daría derecho a las denunciantes a “buscar el fuero que le sea más conveniente” sobre todo cuando “este fuero es el que mayor perjuicio” le produce al cantante por el “daño reputacional más intenso” que se produce en España y esto "contraviene el derecho".

Afirma, por tanto, que las denunciantes no pueden tener "la opción de elegir la jurisdicción que le resulte más conveniente” y recuerda que el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre “hechos cometidos por españoles o extranjeros” que la ley permite investigar en España, solo se aplica "cuando el Estado donde se han cometido los hechos no puede investigar por su cuenta". De esta forma, alega que la denuncia "publicada" (que fue oficializada en España al día siguiente de su publicación) no puede ser perseguida por los tribunales españoles, siendo, además, notorio, que las presuntas víctimas "ni son españolas, ni residen habitualmente en España".

Así, es la segunda vez que Julio Iglesias se ha pronunciado sobre la escandalosa denuncia derivada de una investigación periodística que ha durado más de tres años y según la cual, el cantante obligaba a sus dos extrabajadoras a practicar sexo con él, en contra de su voluntad. Las agresiones van desde la petición de mostrarse desnudas, hasta de practicar sexo anal o realizarle felaciones "durante toda la noche" para que él pudiera relajarse.

En un escueto comunicado a través de Instagram, Iglesias aseguró que estas acusaciones eran "totalmente falsas" y que él nunca "ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer". También anunció que, a los 83 años, todavía le "quedan fuerzas para defender su dignidad" - frente a la supuesta "maldad" desplegada por sus exempleadas - como demuestra este escrito en el que su equipo de abogados apela a la falta de jurisdicción de la Fiscalía Audiencia Nacional para investigar la denuncia.