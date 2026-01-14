Julio Iglesias habla por primera vez tras las acusaciones de agresión sexual: “Todo se va a aclarar”

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga al cantante por presuntos episodios de acoso y agresión sexual que habrían ocurrido en 2021

Del amor al estigma: las medallas y las calles homenaje a Julio Iglesias, en peligro

Todo un terremoto mediático ha entorpecido en la vida de Julio Iglesias después de que una investigación periodística haya destapado las denuncias de agresión sexual de unas extrabajadoras de sus mansiones en Punta Cana contra el cantante.

El artista ha roto su silencio en la revista ‘Hola’, con la que ha hablado en primicia en las últimas horas. Ya lo adelantaba Leticia Requejo en 'El tiempo justo', donde ha revelado que la citada publicación estaría negociando con él una exclusiva en la que por fin aclararía todo lo ocurrido y se defendería de tales acusaciones.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga al cantante por presuntos episodios de acoso y agresión sexual que habrían ocurrido en 2021. Según asegura la revista, aunque no es momento para él de hablar, “nos dice con total rotundidad que ese momento va a llegar muy pronto”.

El cantante estaría preparando su defensa y dice que todo se va a aclarar. “Quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido”, añade el citado medio.

El cantante, supuestamente, obligaba a sus empleadas a pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH, hepatitis o clamidia, entre otras.

Julio “nos mandó a las chicas al ginecólogo y hacernos examen general. Había 10 o 12 chicas. Allí nos hicieron todo, el ginecólogo nos chequeó todo. Solo a las chicas”, recoge elDiario.es del testimonio de Rebeca, una de las exempleadas.

“Me hicieron pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Nos hicieron ecografías y pruebas de sangre para ver si teníamos algún tipo de enfermedad. No me pareció normal”, contaba Carolina, otras de las víctimas en el citado medio y asegura que nunca antes le habían solicitado ese tipo de pruebas.