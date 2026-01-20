Lidia González 20 ENE 2026 - 17:37h.

Pedro Jota desvela todos los detalles sobre los tiempos que manejan la influencer y el futbolista para anunciar su separación

Todos los detalles de la ruptura definitiva de Álvaro Morata y Alice Campello

Compartir







Alice Campello y Álvaro Morata han revolucionado las redes sociales al mostrar indicios claros de la que sería su ruptura definitiva. Tanto es así que el divorcio del futbolista y la modelo podría estar más cerca que nunca. Pedro Jota, colaborador del videopodcast, tiene toda la información al respecto y desvela los pasos que están dando para oficializarlo. ¡Dale al play y no te pierdas todos los detalles que ha contado, en exclusiva, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

Si la semana pasada saltaban todas las alarmas y el programa ponía sobre la mesa todos los detalles de su separación, ahora, el periodista da un paso más allá. “Ya están dando pasos hacia el divorcio”, comienza explicando el periodista y desvela los tiempos en los que pretenden llevar toda esta delicada situación: “Ahora quieren hacerlo bien”.

PUEDE INTERESARTE Jessica Goicoechea y Manu Moreno, juntos de nuevo

La historia de amor de Álvaro Morata y Alice Campello ya sufrió un revés hace dos años, cuando también se separaron. Diez meses después de su reconciliación, todo apunta a que no han podido superar los obstáculos que hay en su relación y habrían tomado una importante decisión: “Parece que no hay retorno”.

Programa completo: Así están viviendo Álvaro Morata y Alice Campello su separación

PUEDE INTERESARTE Todos los detalles de la hermana secreta de Gabriela Pombo

Además de explicar todos los pasos que están dando para oficializar su divorcio, Pedro Jota conoce muy bien cómo estarían afrontando esta delicada situación los protagonistas. El colaborador de ‘En todas las salsas’ desvela cómo está viviendo la influencer su separación: “La que más está sufriendo es Alice”.

Álvaro Morata y Alice Campello se encuentran en el foco mediático después de haber dejado muchas pistas que apuntarían a una separación definitiva. Con rumores que hacen, cada vez, más evidente esta delicada situación, Pedro Jota se sienta en el plató de ‘En todas las salsas’ para poner sobre la mesa toda la información que maneja. Además, una psicóloga analiza la relación de Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio y desvelan el motivo por el que se ha retrasado el estreno del documental de la Pombo. ¡Descubre todo lo que tienen que contar, en Mediaset Infinity!