Lidia González 15 ENE 2026 - 14:58h.

Gabriela Pombo sube una imagen a redes sociales con su hermana Samantha: la realidad de su vínculo

El nuevo desplante entre las Pombo y su prima Blanca

La familia Pombo vuelve a estar en el centro de la noticia y no únicamente por la última polémica de María y su marido. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ cuentan todos los detalles de la hermana secreta de Gabriela Pombo, Samantha. La creadora de contenido compartía con sus seguidores imágenes exclusivas sobre sus navidades y presentaba así a su hermana, desconocida hasta la fecha. ¡Descubre todo lo que hay tras esta relación en el programa completo, en Mediaset Infinity!

Los colaboradores del videopodcast se han puesto manos a la obra después de que saliese a la luz esta sorprendente noticia y lo cuentan todo sobre Samantha. “Siempre ha estado en el mundillo, pero no ha tenido el mismo protagonismo”, comienza explicando Anna Gurguí al hablar de las grandes diferencias con Gabriela, quien hace unos meses se posicionaba respecto a las polémicas familiares del clan Pombo.

“Me llama la atención que tuviese el perfil cerrado y como a Gabi le va bien…”, confiesa la colaboradora del programa. Además, se adentran en responder todas las cuestiones sobre Samantha y explican el tipo de vida que lleva en Bélgica. “Son hermanas de madre, pero no de padre”, asegura Vai.

Capítulo completo: ¿Ha vivido también la hermana de Gabriela con las Pombo?

Gabriela saltaba a la fama al considerarse la cuarta hermana de las Pombo debido a todo su entramado familiar y a haber crecido con ellas por el trabajo de su madre. Ahora que hay una nueva protagonista en toda esta intrahistoria, los colaboradores del programa aclaran si Samantha ha vivido también con las Pombo.

