La modelo Jessica Goicoechea y el futbolista de rugby Manu Moreno se reconcilian: Los detalles, en 'En todas las salsas'

El entorno de Manu Moreno habla sobre su situación tras la ruptura con Jessica Goicoechea

En octubre de 2025, Jessica Goicoechea dejaba sin palabras a sus seguidores en redes sociales al seguir de nuevo a su expareja, Marc Bartra, y aclarar en exclusiva si era posible una reconciliación. Sin embargo, las miradas estaban puestas en la persona equivocada pues, a penas tres meses después, la modelo retoma su relación con un futbolista de rugby. Sí, sí: Jessica Goicoechea y Manu Moreno, juntos de nuevo. ¿No te lo crees? ¡Pues dale play al programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

La presentadora del videopodcast, 'Between My Clothes', ya apostaba por ello cuando saltó la noticia de la ruptura y pusieron de manera inédita sobre la mesa el motivo real de su separación. Ahora, la comunicadora Anna Gurguí es quien confirma la reconciliación 'En todas las salsas': "Hace un mes me llegó la información de una fuente muy cercana a Manu Moreno".

El motivo que ha llevado a la colaboradora a mantener el silencio hasta este programa es que no contaba con ninguna prueba que lo demostrase. Sin embargo, en esta ocasión Anna Gurguí enumera todos los indicios que tenía hasta la fecha y revela una prueba que sería clave para asegurar que la reconciliación entre Jessica Goicoechea y Manu Moreno es real.

