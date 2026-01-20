Pedro Jota revela por qué habrá que esperar un poco más para disfrutar de la quinta temporada de 'Pombo'

María Pombo se sincera sobre su mayor miedo en la recta final de su embarazo

Los seguidores de la influencer María Pombo estaban tan interesados en su vida que ya no les bastaba con verla a través de sus redes sociales. Fue entonces cuando nació en el 2023 el documental de su familia, 'Pombo', el cual está a punto de publicar su quinta temporada... O eso es lo que la audiencia creía. En este programa de 'En todas las salsas', el cual puedes disfrutar al completo en Mediaset Infinity, los colaboradores te cuentan el motivo por el que se ha retrasado el estreno de la nueva temporada del documental de las Pombo.

Tal y como apunta Pedro Jota, "estaba previsto para que lo estrenaran en enero porque está grabado". Sin embargo, los seguidores de la influencer que mantiene una polémica relación con su prima Blanca Pombo, prueba de ello es la indirecta que le lanzó tras su tenso reencuentro, continúan sin tener una fecha de estreno que marcar en el calendario por un motivo que el colaborador revela en el programa. Pero no solo informa sobre esto, sino que confiesa los contenidos que aparecerán durante la temporada: "Hay muchas ganas de verlo. Vais a flipar con lo que vamos a ver en la quinta temporada de 'Pombo'".

Tanto es así que Pedro Jota se detiene para profundizar en todos los hechos sucedidos durante la grabación de la temporada que, al igual que sucedió con las anteriores, se grabaron seguidas para después dividierlas en dos partes, dando lugar a dos temporadas distintas conformadas por cuatro capítulos. Sin embargo, todavía hay que esperar un poco más para poder disfrutar de ella aunque todo tiene un motivo y el colaborador te lo explica en 'En todas las salsas'.

