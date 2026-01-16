Lidia González 16 ENE 2026 - 15:08h.

Las pistas que apuntarían al embarazo de Lucía Pombo tras las declaraciones de su hermana María

Todos los detalles de la hermana secreta de Gabriela Pombo

Compartir







De cara a una nueva temporada del documental de la familia Pombo, se ha generado una nueva controversia que ha sacudido las redes sociales. Después de las declaraciones de María Pombo y Pablo Castellano tras convertirse en padres, han salido a la luz una serie de rumores que apuntan a que Lucía Pombo está embarazada. Los colaboradores del videopodcast los ponen sobre la mesa y debaten al respecto. ¡Dale al play y descubre todo lo que han dicho en el programa completo de ‘En todas las salsas’, en Mediaset Infinity!

“Ha sido a raíz de que le hicieran una entrevista a María tras dar a luz”, pone en contexto la presentadora del programa hablando de la hermana de la protagonista, con quien ha tenido algunos altibajos en su relación. Tras esto, los colaboradores del programa explican todas las pistas que han dado a entender que va a ampliarse la familia dentro de poco. “Ha hecho que mucha gente pensase que estaba embarazada”, asegura.

PUEDE INTERESARTE Todos los detalles de la ruptura definitiva de Álvaro Morata y Alice Campello

“En el documental, hay un tramo en el que dicen que Lucía va a contar algo muy heavy”, recuerda Anna Gurguí, tratando de aclarar toda esta situación. Tras este momento, los colaboradores sacan la cara por el marido de María, quien ha sido señalado por, supuestamente, “meter la pata” al respecto: “No hay que criminizarle”.

Programa completo: ¿Es un gancho para la nueva temporada del documental?

PUEDE INTERESARTE Jessica Goicoechea y Manu Moreno, juntos de nuevo

Tras poner sobre la mesa todo lo que ha ocurrido alrededor del supuesto embarazo de Lucía Pombo, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ han comenzado un acalorado debate. En él que hablan sobre la posibilidad de que esta trama sea un gancho para la nueva temporada del documental y las veces en las que distintos miembros de la familia podrían haber recurrido a este tipo de estrategias.

Lucía Pombo ha sacudido las redes sociales después de que saltasen las alarmas sobre un posible embarazo por su parte. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ sacan a la luz el origen de esta trama y todas las pistas que podrían confirmar este hecho. Además, también opinan sobre la última polémica de María Pombo y Pablo Castellano y la hermana desconocida de Gabriela. ¡Descubre todo lo que han contado, en Mediaset Infinity!