María Pombo se sincera sobre su mayor miedo en la recta final de su embarazo

A Maria Pombo le queda nada y menos para dar a luz a su tercer hijo en común con Pablo Castellano . Tras dos embarazos, sus seguidores pensaban que María estaba más que preparada para pasar de nuevo por un parto y nada más lejos de la realidad. En su última alfombra roja, la influencer se sincera con los colaboradores de ‘En todas las salsas’ y desvela cuál es su mayor miedo en la recta final de su embarazo.

Últimamente la famosa influencer se ha visto envuelta en varias polémicas que no la han ayudado con los nervios que ya de por sí tiene por el embarazo. “Estoy un poco inquieta”, asegura cuando Alba Carrizo le pregunta por cómo se encuentra antes de dar a luz. Aunque ha pasado por el mismo proceso dos veces ya, sigue teniendo las mismas inquietudes y miedos. “Estoy nerviosa”, admite.

Hablando de miedos, María tiene claro qué cosa es la que más le preocupa de cara al nacimiento de su tercera hija. “Con el primero no lo pensaba, con el segundo un poco más y ahora con este sí”, reconoce abiertamente. Como ya sabe lo que es enfrentarse a un parto, sabe todo lo que puede salir mal y lo que quiere evitar que le pase.

Durante la entrevista, María Pombo no ha podido evitar recordar cómo fue el nacimiento de su segunda hija, Vega. La bebé nació prematura y aunque todo fue bien, fue algo que asustó enormemente a María. “Vega nació en la semana 35 y ahora estoy en la 34”, hace la comparación. Como toda madre, lo único que quiere María es que este tercer bebé venga sano y a su debido momento.

