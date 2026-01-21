Rocío Molina 21 ENE 2026 - 10:03h.

La exconcursante de 'GH VIP' afronta las semanas decisivas para recibir a su segundo hijo: su reflexión sobre si está lista para el cambio y un nuevo parto

Daniela Blume está embarazada y se ha casado: la foto junto a su marido en su boda

Daniela Blume está a punto de revivir uno de los momentos más emocionantes de su vida con el nacimiento de su segundo hijo. La exconcursante de 'GH VIP', que está en su semana 38 de embarazo ha reflexionado sobre la maternidad en su particular cuenta atrás y ha dejado claro cómo se enfrenta al parto en esta ocasión después de todas las dificultades con las que se encontró en el nacimiento de su primera hija.

Después de pasar por un parto largo y doloroso y contar cómo vino al mundo su primera hija, Daniela Blume ve cada vez más cerca de nuevo el momento. Lejos de estar aterrada ante lo que ella describió en su día de unos dolores "extremos", la exconcursante de 'GH VIP' espera este momento de una manera muy distinta y sin ningún trauma de la sensación de pánico que sintió en el pasado.

Tal como ha contado a sus seguidores a través de sus historias de Instagram, esta ha vivido un gran cambio a nivel personal con el primer año y medio de su hija y hasta se ha casado en secreto. La Daniela de antes ya no está, pero está orgullosa del cambio y así se lo ha hecho a sus seguidores en esta reflexión que ha hecho ahora.

En relación a si tiene miedo al parto después de lo que pasó, Daniela Blume ha sido muy clara. "El miedo a parir es como el miedo a morir. Solo se siente mientras no está sucediendo. Si lo piensas es porque no está sucediendo y mientras sucede el pensamiento no existe. Solo estás ahí y entonces ya no hay miedo", sentencia en función de lo que ha aprendido con el tiempo.

"Actualmente 'matresciendo'. Es duro, hermoso, devastador, pleno, crítico, confuso, expansivo. Un rito silenciado y poco aceptado", Daniela Blume

Para tranquilizar a sus seguidores, la influencer de 40 años ha dejado claro cómo enfrenta este momento y el consejo que les da a las que estén en una situación similar a la suya. "Mientras estás pariendo todo estará bien. ese será tu presente y en el presente no hay mente", ha contado.

La exconcursante de 'GH VIP' explica que está actualmente "matresciendo" y este es un periodo de cambios en todos los niveles, psicológico, emocional, físico y social, que no siempre es comprendido. "Ya no eres la que eras, pero no eres la que serás. Es duro, hermoso, devastador, pleno, crítico, confuso", explica, aunque lo más doloroso de todo para ella es una fase que a veces es silenciada y poco aceptada.