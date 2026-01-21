Lidia González 21 ENE 2026 - 15:24h.

Mayka Rivera lleva mucho tiempo alejada de los focos y ha tenido que enfrentarse a muchas cosas que se han dicho sobre ella durante su ausencia. Después de que salga a la luz la posible relación de la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ con Andrea Sabatini, tentador de Sandra Barrios, la influencer cuenta toda la verdad. ¡Descubre todo lo que se ha dicho en el programa completo, en Mediaset Infinity!

Tras la entrada de la creadora de contenido al plató del videopodcast, Alba Carrizo ha soltado una auténtica bomba que ha dejado a todos los presentes sin palabras: “Me llega la información de que ha habido un tonteo entre vosotros”. Sin poder contener la sonrisa, la murciana habla claro y contesta a todo: “Tengo pruebas y os las puedo enseñar”.

No es la primera vez que la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ tiene que pronunciarse respecto a temas sentimentales, como ocurrió cuando desveló sus conversaciones con Carlos Sainz. Además, la creadora de contenido se ha sincerado y ha confesado si entraría a la casa de ‘Gran Hermano DÚO’, donde está participando actualmente el italiano.

Programa completo: Mayka Rivera aclara su relación con Andrea Sabatini

Después de que se ponga sobre la mesa el posible acercamiento entre Mayka Rivera y Andrea Sabatini, ha sido la propia protagonista la que ha aclarado su relación con el participante de ‘Gran Hermano DÚO’. Con el móvil en su mano, la creadora de contenido desvela lo que ha ocurrido entre ellos y se sincera con los colaboradores del programa.

Mayka Rivera llega pisando fuerte a ‘En todas las salsas’ con muchos frentes abiertos que resolver después de todo el tiempo que ha estado alejada de la esfera pública. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no solo ha confesado qué tipo de relación tiene con Andrea Sabatini, sino que también ha contado toda la verdad sobre su encuentro con Mario Casas tras la información que desveló Anna Gurguí. ¡Descúbrelo en el programa completo de ‘En todas las salsas, en Mediaset Infintiy!