Lidia González 20 ENE 2026 - 18:31h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confirma lo que sucedió entre ella y Mario Casas al coincidir en un local

Melyssa Pinto da un importante paso en su relación con Mario Casas

Compartir







Mayka Rivera reaparece en el plató de ‘En todas las salsas’ tras mucho tiempo alejada del foco mediático y lo ha hecho por todo lo alto, con un auténtico bombazo informativo. Después de sincerarse sobre el momento personal que atraviesa, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla, por primera vez, de su encuentro con Mario Casas. Con muchas ganas de explicarse y responder a algunas personas que lo han puesto en duda, la influencer lo cuenta todo. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en el programa completo, en Mediaset Infinity!

Hace unos meses, Anna Gurguí desveló que el actor había tonteado con la murciana antes de estar con Melyssa Pinto, información que fue muy cuestionada en ese momento. Ahora, la creadora de contenido ha querido contar todo lo que pasó, a pesar de que en su momento no se pronunció: “Nunca he hablado de esto, pero tengo que reconocer que es verdad”. La influencer da un paso más y desvela cuáles eran las intenciones finales de Mario: “Me dijo que acabásemos la noche juntos”.

PUEDE INTERESARTE El asombroso parecido entre el nuevo novio de Lucía Sánchez e Isaac Torres

Molesta por las personas que pusieron en duda la decisión de rechazar al actor, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa lo que hizo tras la propuesta que le hizo: “Intercambió palabras conmigo y yo me fui a mi casa esta noche”. La creadora de contenido no se encontraba en su mejor momento personal y así explica lo que sucedió aquella noche: “Tenía el corazón roto y no me apetecía”.

Concretamente, la influencer se dirige directamente a Fani Carbajo, una de las personas que cuestionaron la veracidad de estos hechos, y le lanza un mensaje: “Si tú le hubieras dicho que sí, no es mi problema”. Muy enfadada, la creadora de contenido se desahoga y carga contra aquellas personas que, según ella, la menos preciaron en ese momento.

Programa completo: Mayka Rivera, preocupada por la repercusión en la relación de Mario Casas y Melyssa Pinto

Mayka Rivera ha querido ser muy clara al hablar de este tema y, por ello, no ha dudado en acotar en el tiempo cuándo sucedieron los hechos: “Fue hace mucho tiempo”. Sin embargo, volver a traer a colación esta historia ha hecho saltar las alarmas de la invitada del programa, quien ha mostrado su preocupación por la posible repercusión de esta información en la relación de Mario Casas y Melyssa Pinto: “No quiero que ocasione ningún problema”.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez y Mario González se van a vivir juntos

Mayka Rivera llega al plató de ‘En todas las salsas’ después de mucho tiempo para actualizar todos los detalles de su vida y ha querido contestar a una información que salió sobre ella. Aunque la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ reconoce que no ha hablado nunca de ello, ha confirmado que coincidió con Mario Casas en un local y tuvieron una conversación que acabó con una propuesta que ella rechazó. Además, los colaboradores comentan la separación de Álvaro Morata y Alice Campello o la reconciliación de Lola Lolita y Marta Díaz. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!