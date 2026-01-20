Violeta Mangriñán sube un 'post' a Instagram con Fabio que es analizado por Lara Ferreiro para determinar en qué punto se encuentra su relación

Oriana Marzoli le escribe una carta a Violeta Mangriñán, años después de su enfado: “Queremos volver a ver a esa Violeta guerrera”

La última publicación de los exparticipantes de 'Supervivientes', reality en el que iniciaron su camino como pareja, ha dado lugar a numerosas especulaciones a lo largo y ancho de las redes sociales. Motivo por el cual, en este programa de 'En todas las salsas' que puedes ver al completo en Mediaset Infinity, una psicóloga analiza el momento que atraviesa la relación de Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio.

La pareja de influencers apenas se han separado desde que iniciaron su relación allá por 2019 y, cuando lo han hecho por motivos de negocios, Violeta Mangriñán era sincera y comentaba que se le hacía "bola" estar separada de él. "Hay un poco de toxicidad aquí", señala Jhon Ka según le ha apuntado la psicóloga Lara Ferreiro, quien ha analizado la pareja en profundidad a la pareja. Algo que podría estar motivado "por un hecho" definido por ella misma como "absolutamente traumático" y sobre el cual habla Lara Ferreiro a través de un audio enviado al colaborador.

Por lo tanto, que la empresaria de 'Maison Matcha', quien tomó una decisión con importantes consecuencias internacionales para su negocio, suba este comentado 'post' en el momento en que lo ha hecho "refleja un montón de cosas" señaladas por Lara Ferreiro. Un análisis psicológico completo que dejará sin dudas sobre el momento que atraviesa actualmente la pareja y las razones por las que se ha producido esta situación entre ellos.

